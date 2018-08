Rebel Wilson á íslenskum jökli

Ástralska leikkonan og Hollywood-stjarnan Rebel Wilson er stödd á Íslandi. Rebel Wilson er einna þekktust fyrir að fara með hlutverk Fat Amy í Pitch Perfect bíómyndunum. Hún birti mynd af sér á jökli í dag þar sem hún segist vera „of svöl fyrir þennan jökul.“



Hin 38 ára Wilson gerði garðinn frægan með frammistöðu sinni í myndunum Bridesmaids og How To Be Single.



Rebel er fædd og uppalin í Ástralíu og hóf leiklistarferil sinn þar en flutti síðan til Bandaríkjanna til þess að elta Hollywood drauminn.



Óvíst er hversu lengi hún hefur verið á Íslandi eða hvert erindi hennar hér á landi sé.



Það sást til hennar á veitingastaðnum Friðheimum í Reykholti í gær þar sem hún sat að snæðingi með nokkrum vinum sínum.



Hér má sjá Instagram færslu hennar ofan á jöklinum.