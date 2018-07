The Hefners svara Króla fullum hálsi

Notkun hljómsveitarinnar The Hefners á svokölluðu „blackface“ gervi á tónleikum sínum á Mærudögum í Húsavík hefur vakið mikla athygli í dag eftir að rapparinn Króli gagnrýndi hljómsveitina harðlega fyrir notkun slíks gervis á Facebook síðu sinni. Birgir Sævarsson, aðalsöngvari The Hefners, svarar Króla á Facebook síðu sinni í dag.



Birgir segir „blackface“ gervið alls ekki tengjast kynþáttahatri: „Hljómsveitin The Hefners hafnar hvers konar fordómum, hatri og illsku. Við lifum á tímum frelsis og upplýsingaflæðis. Sömuleiðis að hver maður tjái hug sinn út frá eigin skoðun, túlkun og upplifun. Á sviði, í lagatexta, ljóði eða tónlist birtist listformið á ýmsan hátt. Túlkar hver að vild. Það er miður að fólk túlki sýninguna okkar sem einhvers konar kynþáttafordóma, að við séum að gera lítið úr baráttu svartra eftir áralanga baráttu fyrir jafnrétti í sem víðustum skilningi. Því fer víðsfjarri.“



Birgir segir það „dapurt að listamaður geri lítið úr okkur, okkar sýningu og saki okkur um að vera heimóttarleg með veraldarótta.“



Að lokum segir Birgir hljómsveitina The Hefners ekki geta verið túlkaða af einum listamanni og að The Hefners vilja „um ókomin ár, fagna hinni frábæru tónlist diskótímans og leggja allt í okkar sýningu, hvað varðar hljóð, ljós, búninga, förðun og dans. Við viljum dreifa ást, kærleik og umfram allt gleði þegar við komum fram, ásamt því auðvitað að njóta þess að spila okkar uppáhalds tónlist með tilheyrandi sýningu.“



