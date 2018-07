Segir Trump vera „einhyrning á baki einhyrnings á leið yfir regnboga“ í nýrri bók

Sean Spicer, fyrrverandi fjölmiðlafulltrúi Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, hefur skrifað bók um skammlíft tímabil sitt í þjónustu forsetans. Hann fer afar fögrum orðum um Trump en segir Paul Manafort hafa leikið lykilhlutverk í kosningabaráttu Trumps, þvert á fyrri ummæli hans sjálfs um hlutverk Manafort.



Bókin ber nafnið The Briefing: Politics, the Press and the President og kemur út vestanhafs þann 24. júlí. Guardian hefur komist yfir eintak af bókinni og birtir umfjöllun um hana á vef blaðsins í dag. Þar segir meðal annars að í bókinni lýsi Spicer hlutverki fjölmiðlafulltrúa við starf orrustuflugmanns, verðlaunahnefaleikakappa sem og línudansara en Spicer var mjög í sviðsljósinu þá sex mánuði sem hann gegndi embætti fjölmiðlafulltrúa.



Bókinni er ætlað að varpa ljósi á fjölda atburða og hneykslismála sem skekið hafa forsetatíð Donald Trump og kemur Spicer meðal annars inn á hlutverk Paul Manafort í kosningabaráttu Trump. Manafort var kosningastjóri Trump um nokkurra mánaða skeið sumarið 2016.



Manafort setti upp kosningamaskínu sem gat keppt við Clinton





Trump sagði á síðasta ári að Manafort hefði aðeins verið í skamman tíma við störf og í yfirlýsingu sem Spicer gaf út fyrir hönd Hvíta hússins í mars 2017 sagði að Manafort hafi aðeins „spilað afar takmarkað hlutverk í afar takmarkaðan tíma.“

Í bók Spicer er hins vegar að finna ummæli um Manafort og hlutverk hans í kosningabaráttunni sem virðast stangast á við yfirlýsinguna sem Spicer gaf út í mars á síðasta ári. Segir í bókinni að Manafort hafi gegnt mikilvægu hlutverk auk þess sem að hann hafði mikil áhrif þann takmarkaða tíma sem hann var við störf.





„Paul kom með mikinn þroska inn í Trump-herferðina þegar við þurftum á reyndum stjórnmálaref að halda. Það var engin yfirbygging, bara nokkrir einstaklingar að öskra í símann. Paul fór strax í það að setja upp maskínu sem gat tekist á við Clinton-herferðina,“ skrifar Spicer í bókina.

Manafort hefur verið ákærður af sérstökum saksóknara sem rannsakar meint afskipti Rússa af forsetakosningunum 2016 og möguleg samskipti framboðs Trump við þá. Ákæran varðar samsæri gegn Bandaríkjunum, um peningaþvætti og að gefa rangar yfirlýsingar til yfirvalda.

Taldi Spicer hafa klúðrað blaðamannafundinum fræga

„Sean, hefur þú séð fréttirnar?“ Forsetinn var skýr. Það þyrfti að taka á þessu núna. Ég reiknaði með að forsetinn vildi að ég tæki á þessu á afgerandi hátt: Af krafti, áræðni og engar spurningar. Ég hafði rangt fyrir mér.



Í bókinni fer Spicer fögrum orðum um forsetann og segir að hann búi yfir einstökum hæfileikum og að líklega muni enginn stjórnmálamaður geta fetað í fótspor Trump. Líkir hann forsetanum við einhyrning, og gengur reyndar skrefi lengra en það til þess að lýsa hversu sjaldgæfum eiginleikum forsetinn búi yfir.„Við munum aldrei sjá neinn frambjóðenda eins og Donald Trump á ný. Hann er einhyrningur á baki einhyrnings á leið yfir regnboga. Hann tekur áhættur sem enginn annar frambjóðandi þorir að taka. Hæfileiki hans til þess að fara frá augnabikum sem geta eyðilagt feril hans yfir í svakalega árás á mótframbjóðandann er hæfileiki sem fáir stjórnmálamenn geta öðlast,“ skrifar Spicer.Þá skrifar Spicer einnig um blaðamannafundinn fræga þar sem hann húðskammaði fjölmiðla vegna umfjöllunar um fjölda þeirra sem höfðu sótt innsetningarathöfn Donald Trump í janúar 2017. Hélt Spicer þrumuræðu yfir viðstöddum fjölmiðlamönnum en ástæðan var samanburður á fjölda þeirra sem mættu á innsetningarathöfn Barack Obama árið 2009 og innsetningarathöfn Trump árið 2017, Trump í óhag.Um þetta skrifar Spicer:Spicer boðaði blaðamenn á fund og hélt fyrrnefnda þrumuræðu yfir viðstöddum fjölmiðlamönnum. Eftir fundinn hélt hann svo til forsetans og bjóst við að fá hrós fyrir að hafa tæklað málið á afgerandi hátt. Þar beið hins vegar Reince Preibus, þá verandi starfsmannastjóri Hvíta hússins sem sagði Spicer að forsetinn taldi hann hafa klúðrað fundinum. Var hann æfur yfir því að Spicer hafi ekki tekið við neinum spurningum frá blaðamönnum né spurt Trump um álit á því sem Spicer ætlaði að láta hafa eftir sér á fundinum.„Mínútum seinna hringdi forsetinn og hann var ekki ánægður og ég velti því fyrir mér hvort að þetta yrði síðasti dagurinn,“ skrifar Spicer en umfjöllun Guardian má lesa hér.