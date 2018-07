Hringvegurinn ofarlega á lista yfir bestu ferðalög í heimi

Hringvegurinn, eða þjóðvegur eitt, er í sjötta sæti af fimmtíu á lista vefsíðunnar Flight Network yfir bestu ferðalög í heimi í ár.



Listinn var tekinn saman í samstarfi vefsíðunnar við yfir 500 ferðablaðamenn, ferðaskrifstofur, bloggara og ritstjóra. Yfirskrift listans er The World‘s Best Once in a Lifetime Journey eða bestu ferðalög í heimi sem þú ferð bara einu sinni í.



Í efsta sæti listans er ferðalag til Suðurskautslandsins og í öðru sætinu er sigling um Galapagos-eyjar í Ekvador. Þá kemur ferð með Síberíuhraðlestinni, ganga upp að Machu Picchu og ferðalag meðfram Kyrrahafsströnd Bandaríkjanna.



Í umfjöllun um hringveginn á Flight Network segir að ferðalag um veginn gefi ferðalöngum tækifæri á að sjá nánast allt það sem náttúra Íslands hefur upp á að bjóða. Þannig taki hringvegurinn ferðamanninn yfir fjöll, framhjá jöklum, í gegnum firði og meðfram ótrúlegri strandlengju.



„Hringferð um þetta forvitnilega land mun heilla og kveikja ævintýraþrá hjá hverjum þeim sem ferðast um það,“ segir í umfjöllun Flight Network.