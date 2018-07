Kona fer í stríð tilnefnd til Lux-verðlaunanna

„KONAN er tilnefnd til Lux-verðlaunanna. Þetta eru í raun Kvikmyndverðlaun Evrópusambandsins,“ segir leikstjórinn og leikarinn Benedikt Erlingsson í stöðufærslu á Facebook en Kona fer í stríð er leikstýrð af Benedikt Erlingssyni og skrifaði hann handritið ásamt Ólafi Egilssyni.



Halldóra Geirharðsdóttir leikur aðalhlutverkið en í öðrum hlutverkum eru Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada og Jörundur Ragnarsson. Myndin er spennutryllir og var kvikmyndin frumsýnd í maí.



„Af þessum tíu myndum sem nú eru valdar verða svo þrár valdar í loka úrtakið og þeim hambað og hossað á alla kanta. Meðal annast verða þær sýndar ráðherrum og þingmönnum og öðrum páfuglum sambandsinsí Brussel. Mér finnst að andstæðingar Evrópusambandsins ættu einnig að koma sér upp kvikmyndaverðlaunum ef þeir vilja ná máli.“



Hér að neðan má sjá þær kvikmyndir sem tilnefndar eru:



Border eftir Ali Abbasi

Donbass eftir Sergei Loznitsa

Girl eftir Lukas Dohnt

Happy As Lazzaro eftir Alice ohrwacher

Mug eftir Malgorzata

Styx eftir Wolfgang Fischer

The Other Side of Everything - eftir Mila Turajlic

The Silence of Others eftir Almudena Carracedo

U-July 22 eftir Erik Poppe

Kona fer í stríð eftir Benedikt Erlingsson



Hér að neðan má sjá brot úr myndinni.