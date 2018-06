Juventus býður Emre Can velkominn

Emre Can leikur ekki fleiri leiki fyrir Liverpool, í bili hið minnsta.

Þýski miðvallarleikmaðurinn Emre Can er genginn til liðs við Ítalíumeistara Juventus en hann kemur til liðsins frá Liverpool eftir að samningur hans þar rann út.



Can var, nokkuð óvænt, ekki valinn í landsliðshóp Þýskalands fyrir HM í Rússlandi og hefur því getað varið síðustu dögum í að ganga frá samningi við Juventus.



Samkvæmt heimildum Sky gerir Can fimm ára samning við Juventus en þessi 24 ára gamli miðjumaður hefur leikið með Liverpool síðan sumarið 2014.



Hann er annar leikmaðurinn sem gengur til liðs við Ítalíumeistarana í sumar því áður hafði liðið keypt fengið ítalska markvörðinn Mattia Perin frá Genoa.