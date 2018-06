Játaði að hafa verið skotinn í Cate Blanchett

Leikarinn Orlando Bloom játaði fyrir James Corden í vikunni að hann hefði verið skotinn í Cate Blanchett mótleikkonu sinni við tökur á The Lord of the Rings. Blanchett var einnig gestur í þættinum og vissi hún ekki af þessu „skoti“ leikarans. Hún spurði hvort þetta hafi ekki bara verið karakterinn hans Legolas en þá tók Bloom af allan vafa og svaraði



„Nei, það var ég.“



Bloom var aðeins 21 árs gamall þegar þau hittust fyrst á tökustað og Blanchett var ekki skotin í honum, nánar tiltekið tók hún varla eftir honum. Blanchett vissi nefnilega ekkert hver Bloom var stóran hluta af tökutímanum. Hún var aðeins á tökustað í þrjár vikur fyrir myndina og Bloom alltaf klæddur upp sem Legolas.



„Ég þekkti þig ekki [...] Því þegar ég sá þig í fyrsta skipti varstu með hárið, fabio hár, og blá augu. Svo sá ég þig, þennan sæta strák nýkominn úr leiklistarnámi í partýum, og ég lagði ekki saman tvo og tvo,“ útskýrði Blanchett í þættinum.