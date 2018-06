Sluppu frá fangelsinu í Alcatraz

Þrír Íslendingar sluppu frá hinu alræmda Alcatraz fangelsi í dag eða öllu heldur syntu frá fangelsinu.



Íslendingarnir Lilja Mgnúsdóttir, verkfræðingur, Einar Beinteinn Árnason, eðlisfræðingur og Kristín Steinunnardóttir, verkfræðingur, tóku þátt í keppni þar sem synda þurfti frá klettaeyjunni Alcatraz í San Fransisco flóa að landi. Tvö hundruð tuttugu og átta manns tóku þátt í keppninni.



Að sögn Einars er sundið 1,5 mílu langt í 14°C köldum sjó.



Hákarlar hafast við í San Fransisco flóa en þeir létu sundkappana þó blessunarlega í friði.



Einar segist lengi hafa gælt við hugmyndina um sundkeppnina.



„Ég hafði horft á myndir eins og The Rock, The Escape from Alcatraz og heimildarmyndir og hafði lengi haft það á bak við eyrað að synda frá fangelsinu eins og margir fangar reyndu. Ég minntist óvart á þessa drauma mína við Lilju vinkonu mína sem er búsett í San Fransisco og eftir það var ekki aftur snúið. Við Kristín konan mín keyptum flut út hálftíma seinna og sama dag vorum við öll þrjú skráð í keppnina“



Ekkert þeirra hafði æft sund en þau bjuggu sig undir átökin með því að synda tvisvar í viku í 5-6 vikur fyrir keppnina.