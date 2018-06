Knoxville finnur lítið bragð eftir öll nefbrotin en þessi vængir voru of mikið

Leikarinn Johnny Knoxville var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast einfaldlega Hot Ones.



Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi.



Knoxville er líklega þekktastur fyrir hlutverk sitt í gamanþáttunum Jackass og segist hann vera nokkuð hrifinn af sterkum mat.



Knoxville fór vel í gegnum feril sinn meðan hann borðaði sterka kjúklingavængi. Þegar leið á varð þetta alltaf erfiðara og erfiðara. Bráðlega kemur út nýjasta mynd leikarans og ber hún nafið Action Point.



Í viðtalinu kom í ljós að Knoxville hefur nefbrotnað það oft á sínum ferli sem leikari að hann finnur í raun ekkert það mikið bragð af sterkum mat. Sumir vængirnir voru aftur á móti það sterkir að leikarinn fann heldur betur fyrir þeim.



Hér að neðan má sjá nýjasta þáttinn og þann fyrsta í sjöttu þáttaröðinni.