Sigurvegari America´s Got Talent látinn

Óperusöngvarinn Neal E. Boyd er látinn en hann vann raunveruleikaþáttinn America´s Got Talent árið 2008.



Í frétt TMZ kemur fram að hann hafi fengið hjartaáfall og í kjölfarið látið lífið. Boyd lést á heimili móður sinnar á sunnudaginn en hann hafði verið undir sérstöku eftirliti undanfarna mánuði.



Eftir sigurinn í Amercia´s Got Talent gaf Boyd út plötuna My American Dream. Á síðasta ári féll Boyd í yfirlið við akstur með þeim afleiðingum að hann og móðir hans slösuðust alvarlega.



Hér að neðan má sjá fyrstu áheyrnaprufu söngvarans frá árinu 2008.



