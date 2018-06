John Travolta rifjar upp Grease taktana

Í gær voru 40 ár liðin frá því að Grease var frumsýnd í New York í Bandaríkjunum. John Travolta var gestur Jimmy Fallon þar sem hann var að kynna mynd sína Gotti á dögunum og sýndi þá að hann hefur engu gleymt. Í viðtalinu sagði Travolta frá því að það hafi verið hans hugmynd að taka danssporin „hornin fjögur“ í laginu You're the one that I want í myndinni og danshöfundurinn hafi samþykkt það.



Travolta og Fallon tóku sporin frægu saman í þættinum við mikla lukku áhorfenda.