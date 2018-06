Valur mætir Rosenborg │Celtic eða Alashkert í annari umferð

Íslandsmeistarar Vals mæta Noregsmeisturum Rosenborg í 1.umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu. Dregið var í höfuðstöðvum UEFA í Sviss í dag.



Fyrri leikur liðanna fer fram á Origo-vellinum 10. eða 11.júlí og síðari leikurinn viku síðar á heimavelli Rosenborg, Lerkendal leikvangnum í Þrándheimi.



Fjölmargir Íslendingar hafa leikið fyrir Rosenborg á undanförnum árum en Matthías Vilhjálmsson er á mála hjá liðinu í dag.



Annað Íslendingalið var í pottinum. Arnór Ingvi Traustason og félagar í Malmö fá þó ekki að vita alveg strax hverjum þeir mæta þar sem þeir munu mæta sigurvegaranum úr umspili.



Í umspilinu etja kappi Santa Coloma frá Andorra, Drita frá Kosovo, La Fiorita frá San Marinó og Lincoln Red Imps frá Gíbraltar. Það lið sem vinnur þessa fjögurra liða keppni mætir Malmö.



Það var einnig dregið í aðra umferð forkeppninnar. Þar dróst sigurlið þessarar viðureignar á móti sigurliði viðureignar Celtic og Alashkert frá Armeníu. Þar verður að teljast líklegra að Skotarnir taki þá viðureign og myndi Celtic mæta í þriðja skipti á örfáum árum til Íslands fari svo að Valsmenn vinni Rosenborg.



Á morgun, miðvikudag, verður dregið í forkeppni Evrópudeildarinnar þar sem bikarmeistarar ÍBV verða í pottinum ásamt Stjörnunni og FH.



Drátturinn í heild sinni

1. umferð:

Torpedo Kutaisi (Georgía) v Sheriff (Moldavía)

Shkëndija (Makedónía) v The New Saints (Wales)

Sūduva (Litháen) v APOEL (Kýpur)

Olimpija Ljubljana (Slóvenía) v Qarabağ (Aserbaijan)

F91 Dudelange (Luxemborg) v Videoton (Ungverjaland)

Sigurvegarar úr umspili v Malmö (Svíþjóð)

HJK Helsinki (Finnland) v Víkingur (Færeyjar)

Ludogorets Razgrad (Búlgaría) v Crusaders (Norður-Írland)

Cork City (Írland) v Legia Warszawa (Pólland)

Valur Reykjavík (Ísland) v Rosenborg (Noregur)

Kukës (Albanía) v Valletta (Malta)

Flora Tallinn (Eistland) v Hapoel Beer-Sheva (Ísrael)

Spartaks Jūrmala (Lettland) v Crvena zvezda (Serbía)

Alashkert (Armenía) v Celtic (Skotland)

Spartak Trnava (Slóvakía) v Zrinjski (Bosnía og Hersegovina)

Astana (Kazakhstan) v Sutjeska (Svartfjallaland)



2. umferð:

Astana (KAZ) / Sutjeska (MNE) v Midtjylland (DEN)

Ludogorets Razgrad (BUL) / Crusaders (NIR) v F91 Dudelange (LUX) / Videoton (HUN)

Kukës (ALB) / Valletta (MLT) v Olimpija Ljubljana (SVN) / Qarabağ (AZE)

CFR Cluj (ROU) v Winners of the preliminary round / Malmö (SWE)

Dinamo Zagreb (CRO) v Flora Tallinn (EST) / Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Spartaks Jūrmala (LVA) / Crvena zvezda (SRB) v Sūduva (LTU) / APOEL (CYP)

BATE Borisov (BLR) v HJK Helsinki (FIN) / Víkingur (FRO)

Shkëndija (MKD) / The New Saints (WAL) v Torpedo Kutaisi (GEO) / Sheriff (MDA)

Cork City (IRL) / Legia Warszawa (POL) v Spartak Trnava (SVK) / Zrinjski (BIH)

Alashkert (ARM) / Celtic (SCO) v Valur Reykjavík (ISL) / Rosenborg (NOR)