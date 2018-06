Daði hlaut verðlaun fyrir stikluna fyrir The Secret of Marrowbone

Daði Sigurðsson hlaut The Golden trailer verðlaunin fyrir stikluna sem hann gerði fyrir hryllingsmyndina The Secret of Marrowbone.

Daði Sigurðsson hlaut á dögunum Gylltu stikluverðlaunin fyrir stikluna sem hann gerði fyrir hryllingsmyndina The Secret of Marrowbone. Kvikmyndin kom út árið 2017 og er í leikstjórn Sergio G. Sánchez. Hann skrifaði einnig handritið að The Secret of Marrowbone.



Stranger Things stjarnan Charlie Heaton fer með aðalhlutverkið í myndinni auk Anayu Taylor-Joy og George MacKay.



Daði, sem búsettur er í Lundúnum, hlaut verðlaun fyrir bestu erlendu hryllingsmyndastikluna, sem vissulega er hrollvekjandi. Tilnefndar í þessum flokki voru hrlykkingsmyndirnar From a House on Wollow Street, Ghost Stories, Killing Ground og Slumber.