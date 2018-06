Átta dæmi um Hollywood-stjörnur sem léku á móti hvort öðru sem pör

Fjölmörg hjónabönd hafa orðið til í Hollywood og hafa leikarar oftar en ekki kynnst á setti.



Inni á vefsíðu Mashable er aftur á móti búið að taka saman átta dæmi þegar pör eða hjón léku gegn hvort öðru eftir að þau hófu sitt samband.



Hér að neðan má sjá þennan skemmtilega lista:



1. John Krasinski og Emily Bunt kynntust í gegnum sameiginlega vini árið 2008. Þau fara saman með aðalhlutverkið í kvikmyndinni A Quiet Place sem kom út á þessu ári.



2. Þegar Angelina Jolie og Brad Pitt léku saman í kvikmyndinni Mr. & Mrs. Smith árið 2005 var mikið fjallað um að þau hefði í raun fallið fyrir hvort öðru á setti. Þau síðar hófu sitt samband og giftu sig. Nokkrum áður síðar léku þau saman í kvikmyndinni By The Sea. Því miður skildu þau fyrir ekki svo löngu.



3. Ben Stiller og Christine Taylor kynntist þegar þau störfuðu saman við þátt sem aldrei fór í loftið. Þau síðar léku saman í gamanmyndunum Zoolander og Dodgeball.



4. Courtney Cox og David Arquette hittust fyrst þegar þau léku saman í Scream-myndunum frægu. Seinna meir hófu þau samband sitt og giftu sig að lokum. Þau voru gift í 14 ár en þau léku saman í The Shrink Is In, The Runner og The Tripper.



5. Eftir að Kristen Bell og Dax Shepard byrjuðu saman léku þau saman í When in Rome, Hit and Run og Chips.



6. Stórstjörnurnar Tom Cruise og Nicole Kidman hófu sitt samband eftir að þau léku saman í Days of Thunder og eins og frægt er orðið giftu þau sig seinna meir. Þau léku saman sem hjón í kvikmyndinni Far And Away.



7. Eftir að Jada Pinkett fór í áheyrnarprufu fyrir hlutverk í þáttunum The Fresh Prince of Bel Air fór hún að vera með leikaranum Will Smith. Þau giftu sig árið 1997 en árið 2001 léku þau saman í kvikmyndinni Ali.



8. Eitt allra farsælasta hjónaband Hollywood eiga þau Goldie Hawn og Kurt Russell. Þau kynntust á setti þegar verið var að taka um Swing Shift. Seinna léku þau saman í Overboard. Þau hafa verið gift í yfir 30 ár.