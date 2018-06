Ríkisbubbinn með heiminn á móti sér

Donald Trump fæddist inn í mikið ríkidæmi og er einn af valdamestu mönnum heims, ef ekki sá valdamesti. Þrátt fyrir það dregur hann ítrekað upp mynd af sjálfum sér sem fórnarlambi og að heimurinn sé allur á móti honum.



Hann sér sig sem fórnarlamb ósanngjarnra árása víðs vegar að. Elíta Bandaríkjanna, Demókratar, embættismenn ríkisins, fjölmiðlar heimsins og jafnvel löggæsluembætti Bandaríkjanna, eru meðal þeirra aðila sem forsetinn segir herja á hann með óréttlátum og jafnvel með ólögmætum hætti, að hans viti.



Fórnarlambsviðhorf forsetans nær nú einnig til Bandaríkjanna sjálfra. Bandamenn Bandaríkjanna hafi níðst á þeim í áratugi og gert þau að féþúfu sinni.



Með þessum hætti nær Trump til sinna helstu stuðningsmanna, sem sjálfum finnst komið fram við þá með ósanngjörnum hætti. Ríkidæmi hans, forréttindi og völd gleymast og fólk sér eingöngu mann sem „kerfið“ er að brjóta gegn, sem „kerfið“ er að halda niðri.



Tístir óánægju sinni

Forsetinn hefur sent frá sér fjölda tísta nú í morgun sem öll bera keim af því að illa sé komið fram við hann og Bandaríkin.



Trump byrjaði tístin á því að segjast hafa verið 500 daga í starfi og að „margir“ telji hann hafa staðið sig betur enn alla aðra forseta Bandaríkjanna.



„Ég má náða sjálfan mig,“ tísti Trump. Hann sagðist þó aldrei muna gera það því hann hafi ekki gert neitt af sér. Þó haldi óstöðvandi nornaveiðar gegn honum áfram.



Í næstu tístum skrifaði forsetinn um það hvernig nágrannar Bandaríkjanna í Kanada og Mexíkó hefðu komið illa fram við bændur og að Bandaríkin hefðu gert gífurlega marga slæma viðskiptasamninga í gegnum árin.



Því næst skrifaði hann að skipun Robert Mueller í embætti sérstaks saksóknara hefði brotið gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. „Þrátt fyrir það, spilum við leikinn því ég, ólíkt Demókrötum, hefi ekki gert neitt rangt!“



Sé litið fram hjá rangfærslum og lygum í þessum tístum er rauður þráður sjáanlegur: „Það eru allir vondir við mig og Bandaríkin!“



Gömul taktík

Þetta er ekkert nýtt hjá Donald Trump. Í bókinni „Art of the Deal“, sem gefin var út árið 1987, skrifaði Trump að hann líti á sjálfan sig sem fórnarlamb til að réttlæta það að ráðast á óvini sína.



„Þegar fólk kemur illa fram við mig, er ósanngjarnt eða reynir að nota mig, eru mín fyrstu viðbrögð að berjast mjög harkalega á móti.“



Á öðrum stað talaði forsetinn um að hann ýki eða fari rangt með til að spila á ímyndunarafl fólks.



„Ég kalla þetta sannsögulegar ýkjur. Þetta eru saklausar ýkjur og þær virka mjög vel sem kynning.“



Washington Post hefur eftir Michael D’Antonio, sem gaf út ævisögu Trump árið 2015, að hann hefði notað kvartanir sem markaðstól um áraraðir. Sem dæmi nefndi hann atvik á áttunda áratugnum þegar fjölskyldufyrirtæki Trump var sakað um að neita að leigja íbúðir til þeldökks fólks. Þá lýsti Trump því yfir að fjölskylda hans væri fórnarlamb „öfugrar mismununar“.



Slíkur málstaður fellur vel í kramið hjá hvítu fólki sem telur sig ekki njóta neinna forréttinda og þarf að hafa mikið fyrir öllu sínu.



„Hann er krakkinn sem er sífellt kvartandi yfir því að lífið sé ósanngjarnt á sama tíma og einkabílstjóri á Rolls-Royce sækir hann,“ segir D‘Antonio.



Vælið virkar

Svo virðist sem að þessi fórnarlambsvæðing forseta Bandaríkjanna hafi virkað, að einhverju leyti að minnsta kosti. Meðal annars má benda á að meirihluti Repúblikana telur Alríkislögreglu Bandaríkjanna, FBI, reyna að koma sök á Trump.



Þá hefur Trump ítrekað ranglega haldið því fram á undanförnum vikum að FBI hafi, fyrir tilstilli Demókrata, komið „njósnara“ fyrir meðal starfsmanna framboðs síns. Ekkert hefur komið fram sem styður þau ummæli. Þess í stað notaðist FBI við heimildarmann.



Heimildarmaðurinn starfaði hins vegar ekki innan framboðsins heldur ræddi hann við að minnsta kosti þrjá starfsmenn þess og reyndi að afla upplýsinga um samskipti þeirra við Rússa. FBI hafði áður fengið vísbendingar um að einn starfsmaður framboðsins hefði vitað af því að rússneskir hakkarar hefðu tölvupósta frá Hillary Clinton og Demókrötum, löngu áður en það varð opinbert.



Þrýstingur Trump og bandamanna hans á þingi og í fjölmiðlum leiddi til þess að FBI og dómsmálaráðuneytið létu undan og samþykktu að veita Repúblikönum upplýsingar um heimildarmanninn.



Rudy Giuliani, lögmaður Trump, viðurkenndi í viðtölum að þessum ásökunum Trump hefði einungis verið ætlað að hafa áhrif á almenningsálit og takmarka hættuna á því að Trump verði ákærður.



Þingmenn sem fengið hafa upplýsingar um umræddan heimildarmann og aðgerð FBI segja ekkert til í ásökunum forsetans.



Trump myndi þó mögulega kalla þetta „sannsögulegar ýkjur“ og „góða kynningu“.