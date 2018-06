Rætt verður við Jordan Peterson, höfund 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, í Íslandi í dag á Stöð 2 í kvöld.



Peterson, sem er klínískur sálfræðingur og prófessor í sálfræði, er einn umtalaðasti maður heims í augnablikinu og var um tíma meira „googlaður“ en Bill Gates. Bókin hans, sem nýlega kom út í íslenskri þýðingu, hefur trónað á toppi metsölulista og milljónir manna hafa horft á fyrirlestra hans á YouTube.



Peterson hafnar því sem kallað hefur verið „kúgun feðraveldisins“. Peterson segir feðraveldið fremur hafa verið ófullkomna samfélagstilraun, sem hafi teygt sig yfir árþúsundir, í þeirri viðleitni bæði karla og kvenna að losna undan skorti, sjúkdómum, striti og annarri þjáningu.Tækniframfarir hafir síðan rutt úr vegi hindrunum og jafnað stöðu kynjanna í samfélaginu.



En geta hvítir karlar í forréttindastöðu skilið þjáningar kvenna? Sjá má brot úr viðtalinu í meðfylgjandi myndskeiði hér fyrir neðan.