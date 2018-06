Sóli Hólm flutti uppistand fyrir HM-strákana okkar og fjölskyldur

Uppistandarinn Sóli Hólm heimsótti íslenska landsliðið og fjölskyldur þeirra á hótel landsliðsins í gærkvöldi þar sem hann flutti uppistand fyrir viðstadda.



Að sögn Heimis Hallgrímsson, þjálfara Íslands, kom hugmyndin frá leikmönnum landsliðsins en bæði leikmenn, fjölskyldur þeirra og starfsfólk KSÍ var viðstatt uppistandið í gær.



Sóli greindi einnig frá þessu á Instagram-síðu sinni í gærkvöldi þar sem hann birti mynd af syni sínum, Matta, og Rúriki Gíslasyni, frænda hans.



„Ef einhver hefði sagt við þrettán ára bekkjartrúðinn Sóla Hólm að einn daginn yrði hann beðinn að mæta með eigin uppistandssýningu og flytja einkashow fyrir karlalandsliðið — nokkrum dögum áður en þeir fara út á HM, þá hefði ég brókað hann,” skrifaði Sóli.



„En ég gerði það nú samt í kvöld og það er ótrúlega gefandi að leyfa þessum mönnum að vera in the presence of a great comedian. Mér finnst mikilvægt að geta gefið af mér til aðdáenda.”



Sóli hefur farið vítt og dreift um landið undanfarnar vikur og mánuði með uppistand sitt en selst hefur nánast upp á hverja einustu sýningu hjá kappanum.



Ísland spilar við Gana á morgun en á laugardaginn heldur liðið til Rússlands. Fyrsti leikurinn er svo sextánda júní gegn Argentínu í Moskvu.