Jordan Peterson: Að segja sannleikann eða láta það óátalið og bíða skilnaðarins

Jordan Peterson er klínískur sálfræðingur og prófessor í sálfræði við University of Toronto. Bók hans 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos trónir á toppi metsölulista á Vesturlöndum en hún kom nýlega út í íslenskri þýðingu. Peterson er einn eftirsóttasti fyrirlesari í heimi í augnablikinu en uppselt var á báða fyrirlestra hans í Hörpu fyrr í þessari viku.

Vísir/Vilhelm