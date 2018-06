Stóraukin aðsókn er í Háskóla Íslands í haust á sama tíma og formaður BHM lýsir áhyggjum yfir atvinnuleysi háskólamenntaðra. Jón Atli Benediktsson, rektor HÍ, þvertekur fyrir að of margir Íslendingar fari í háskólanám, þó skoða mætti að velja í auknum mæli inn í nám.



Tæplega 5000 umsóknir bárust um grunnnám í HÍ fyrir haustið, hátt í 12 prósent fleiri en í fyrra. Ástæðuna segir rektor að miklu leyti mega rekja til styttingar framhaldsskólanna.



Tvöfaldir árgangar útskrifast

„Þetta helgast af því að sumir framhaldsskólar hafa nú þegar brautskráð tvöfalda árganga, aðrir eru að gera það í fyrsta skipti og svo á næsta ári eru það MA og MR sem eru mjög stórir framhaldsskólar. Þetta er eitthvað sem við höfðum gert ráð fyrir og undirbúið okkur á undanförnum árum,“ segir Jón Atli.



Í Fréttablaðinu í morgun lýsti formaður BHM áhyggjum af atvinnuleysi háskólamenntaðra. Þannig séu nú um 1100 háskólamenntaðir Íslendingar án vinnu, og eru þeir um fjórðungur allra atvinnulausra.



Frétt Vísis: Áhyggjur af atvinnuleysi menntaðra



„Atvinnuleysi háskólamenntaðra hefur staðið í stað of lengi, í nokkur ár, og það er ekki að sjá að það séu að verða neinar breytingar,“ segir Þórunn.



Hún segir stjórnvöld þurfa að setja skýrar línur í málaflokknum.



Lýsa eftir menntastefnu

„Svo virðist sem reiknilíkön, hvort sem það er í framhaldsskóla eða háskóla, ráði miklu um menntastefnuna. Við höfum hreinlega lýst eftir menntastefnu fyrir Ísland,“ segir þórunn.



Jón Atli segir að ræða megi ýmis atriði í þessu sambandi.



„Til að mynda að velja frekar inn í nám, t.d. við ríkisháskólana, sem er bara gert að litlu leyti.“



Hann þvertekur þó fyrir að hér fari of margir í háskólanám. Þannig séum við rétt að ná Norðurlöndunum í fjölda háskólamenntaðra í samfélaginu. Auk þess sé nú mikil aðsókn í greinar á borð við verkfræði og leikskólakennaranám þar sem eftirspurn er eftir starfsfólki.



„Nú eru stjórnvöld að setja af stað nýsköpunarstefnu til að leggja áherslu á að þróa hér nýsköpunarsamfélag, þekkingarsamfélag. Það er stefnan. Með öflugu þekkingarsamfélagi hef ég fulla trú á að það verði til störf fyrir fólk hér á Íslandi,“ segir Jón Atli.