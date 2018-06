Sumarspá Siggu Kling – Vogin: Svo ótrúlega fljót að reiðast en svo snögg að fyrirgefa

Elsku Vogin mín, lífið þitt er eins og rapplag, það er ekki víst að maður skilji textann en það er mikilvægt að syngja með þó maður elski ekki alltaf textann sem manni er gefinn en ef þú hefur sungið hann of lengi þá hljómar hann falskt. Þú ert svo ótrúlega fljót að reiðast en svo snögg að fyrirgefa að er eins og spennandi stuttmynd. Þú verndar alla sem þú elskar af mikilli ákefð en þegar þú sérð það er ekki gagnkvæmt skiptirðu um gír.



Það er svo merkilegt að hreyfing fyrir þig er eins og fyrir aðra að stunda hugleiðslu, svo nýttu þér þessa miklu orku sem þú býrð yfir til að hreyfa þig og já helst tengt náttúrunni og þú ert huguð og hrífandi persóna og þarft svo mikið á því að halda eins og aðrir þurfa súrefni. Skyndikynni eru algjörlega bönnuð því þau gera ekkert fyrir þig nema skilja eftir skítugan huga, svo elsku hvatvísa Vogin mín með allar þessar ástríður, beindu þessari orku að sjálfri þér og láttu alls ekki kynlíf stjórna neinu af þínum hvötum.



Þegar þér finnst í ástinni þú sért komin heim, finnur að þér líði vel og sért róleg, er það rétta tengingin. En ef þú ert á tánum og að drepast úr stressi yfir ástinni eða tilfinningunum ertu ekki á réttri leið. Þú átt það til að vera of krefjandi, svo það er mikilvægt þú hættir því og gefir frekar frá þér en að þiggja.



Það er alveg sama hvort þú ert karl eða kona, í þér býr veiðimannseðlið; ef þér finnst allt vera of auðvelt áttu það til að nenna þeim ekki. Slakaðu bara á og leyfðu þér að fljóta því það er svo algengt þú takir vitlausar ákvarðanir því þér finnst fiskurinn ekki nógu erfiður sem þú ert að reyna að ná. Haltu áfram a hlægja að lífinu því hláturinn gefur þér geisla og léttleika og hefur þennan sjarma sem allir vilja, svo vertu sveigjanlegur elskan mín því ástin vill eiga vil þig dans.



Knús og faðmlag, þín Sigga kling



Frægir í Voginni: Kári Árnason landsliðsmaður, Glúmur Baldvinsson stjórnmálafræðingur, Hjalti flugþjónn, Ingi í Sign, Jón Axel Ólafsson athafnamaður, Matt Damon leikari, Íris Berg, fatahönnuðurinn minn, Mary Poppins, Svanhildur Hólm Valsdóttir, aðstoðarmaður ráðherra og sjónvarpskona, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir alþingiskona, Ósk Gunnarsdóttir útvarpskona, María Einarsdóttir ritari stjörnuspánnar, Arnþrúður Karlsdóttir útvarp Saga, Skúli Mogensen, Hulda Hólmkelsdóttir fréttakona, Walter Matthau, Olavia Newton John, Ragga Gísla, Steinn Steinarr, Margret Thatcher, Ragnheiður Elín Árnadóttir, hinn mikli meistari.