Systkini fluttu lag til látinnar móður sinnar: Tilfinningarnar báru Mel B ofurliði

We Three er fjölskylduband sem kom fram í áheyrnaprufu í bandaríska skemmtiþættinum America´s Got Talent.



Um er að ræða systkini sem fluttu lagið Heaven's Not Too Far Away sem er frumsamið.



Lagið fjallar um móður þeirra sem lést eftir erfiða baráttu við krabbamein fyrir tveimur árum. Flutningurinn var frábær og það sama má segja um lagið.



Systkinin heilluðu dómnefndina upp úr skónum og sérstaklega Mel B sem missti sjálf föður sinn úr krabbameini fyrir ári síðan.