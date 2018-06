Sumarspá Siggu Kling - Steingeitin: Fyrir framan markið þarft þú að skjóta

Elsku Steingeitin mín, ef þú værir ekki til væri ég það ekki heldur. Mínar undirstöður byggjast á Steingeitum, það er ykkur að þakka að ég hef velgengni, svo snúðu þeirri orku sem þú ert að gefa öðrum til þín, ég predika orðið að vera sjálfselskur sem þýðir bara einfaldlega að elska sjálfan sig. Með þeirri tilfinningu laðar þú að þér nýjar brautir sem þú vilt sannarlega vera á, þegar þú hækkar orku þína og ákveður að fara á aðra tíðni sem er eins og fara yfir á aðra rás til að þróa sig betur þá skilurðu að þú ert fæddur leiðtogi, en ekki fylgismaður. En þegar þú ert yngri beygirðu þig oft annarra manna reglum og lætur það móta þig um of.

Það er mikilvægt þú sért sjálfstæð við það sem þú vinnur eða gerir og þér sé gefið frelsi við að móta vinnustað þinn eða skóla, því ef svo er ekki dofnar orka þín, kraftur og já útlit og þú gleymist.

Það er nákvæmlega sama hvað þú tekur þér fyrir hendur, þú ert alltaf á undan þinni samtíð, taktu þetta skref óhindrað, ekki vanda þig of mikið, lífið er eins og fótboltaleikur, þegar þú ert fyrir framan markið þarftu að skjóta, ekki hugsa!

Möguleikarnir sem þú ert að fá núna munu bæði geta fært þér frægð og frama og í framhaldinu þá ást sem þú átt skilið. Þú þarft að hafa maka sem er hörkuduglegur en samt mjög venjulegur, hann þarf að hafa þann hæfileika þér finnist þú vera mikilvægur, því rétt ást er auðveld og einföld og hentar þér best. Þú fyrirlítur leti og gerir þar af leiðandi of miklar kröfur til þín og annarra, en leti getur verið sexý og ég vil benda á að það er heill kafli í bókinni minni Orð eru álög um þann kost að vera pínulítið latur og fá aðra í þau verkefni sem þér leiðast. Þegar ég var á Indlandi á sínum tíma höfðu þau sem ég bjó hjá þrifkonu, sem hafði líka konu sem þreif hjá sér og svo framvegis. Þeim fannst þú ekkert merkilegur ef þú gast ekki ráðið einhvern til að vinna hjá þér.

Svo ef prófverkefnin eða annað sem þér finnst erfitt fyrir sjálfan þig, fáðu þá einhvern til að hjálpa hvort sem þú ert lesblindur eða annað eru alltaf aðrir sem geta séð betur og hjálpað þér. Til þess að vera leiðtogi þarftu að finna góða fylgismenn, í því er galdurinn fólginn á þessu sumri.

Friður og ást, þín Sigga Kling



Frægar Steingeitur: Guðjón Pétur Lýðsson markakóngur, Svava Johansen í Sautján, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, dr. Kristín Ólafsdóttir og Davíð Oddsson, Jón Gnarr, Elvis Presley, Gunnar Þórðarson, Tómas Guðbjartsson læknahetja, Lovísa Tómas, Dorrit Moussaieff forsetafrú, Þuríður Blær Jóhannsdóttir, leikkona og Reykjavíkurdóttir, Jesús og Simmi á Fabrikkunni, Óttar Proppé, Ingveldur Ægissdóttir módir og kvunndagshetja, Hendrika Waage hönnuður, Laddi, Jóhann K. Jóhannsson fréttamaður.