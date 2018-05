Torres kvaddi með tveimur mörkum

Fernando Torres kvaddi uppeldisfélagið Atletico Madrid með tveimur mörkum í jafntefli gegn Eibar á heimavelli í lokaleik Atletico í La Liga þennan veturinn.



Torres gaf það út fyrr í vetur að hann ætlaði að leita á önnur mið eftir tímabilið eftir að hafa snúið heim árið 2015. Hann skoraði bæði mörk Atletico í 2-2 jafnteflinu í kvöld.



Leikmenn Atletico þurftu að leika tíu á móti ellefu síðustu þrjátíu mínúturnar eftir að Lucas fékk sitt annað gula spjald og var rekinn af velli.



Úrslitin skiptu þó litlu máli, hver sem þau hefðu orðið var annað sætið alltaf öruggt í höndum Atletico eftir jafntefli Real Madrid í gær.





.@Torres: Man of the Match - @Atleti vs Eibar



Rating 8.20

Goals 2

Shots 4

Aerial Duels Won 4

Dribbles 2



A fitting send off to an Atletico legend pic.twitter.com/JdI1wuvTYe