Steven Tyler hefur eytt 208 milljónum í fíkniefni

Í spjallþættinum Late Late show með Bretanum James Corden er oft á dagskrá liðurinn Spill Your Guts or Fill Your Guts sem gengur út á það að maður á annað hvort að svara erfiðri spurningu eða borða einhvern algjöran viðbjóð.



Á dögunum var söngvarinn Steven Tyler gestur hjá Corden og tók hann þátt í dagskráliðnum með skemmtilegri útkomu.



Corden spurði Tyler mjög persónulegra spurninga og gat hann ekki svarað þeim öllum. Tyler var aftur á móti ekki í vandræðum með að svara því hversu miklum fjármunum hann hefði eytt í fíkniefni.



Upphæðin er tvær milljónir dollara eða því sem samsvarar 208 milljónum íslenskra króna.



„Ég hef sniffað hálfa Perú,“ sagði Tyler við Corden en hér að neðan má sjá allt innslagið.