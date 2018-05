Bein útsending: Vísindamenn NASA í Háskólanum í Reykjavík

Dr. Jennifer Heldmann og dr. Darlene Lim eru vísindamenn hjá NASA en þær halda fyrirlesturinn The Moon and Mars - Human and Robotic Exploration of the Solar System.

Vísindamenn Bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA, dr. Jennifer Heldmann og dr. Darlene Lim, eru komnar til Íslands til að kanna aðstæður til rannsókna og prófana á tækni og tækjum fyrir ferðir til Mars og annarra geimferða. Þær halda fyrirlestur í stofu V101 í Háskólanum í Reykjavík í dag, miðvikudaginn 23. maí, klukkan 09:00.

Fyrirlesturinn hefur yfirskriftina The Moon and Mars - Human and Robotic Exploration of the Solar System. Streymt verður frá fundinum og má fylgjast með útsendingunni í beinni hér að neðan.



Dr. Jennifer Heldmann og dr. Darlene Lim eru vísindamenn hjá NASA Ames rannsóknamiðstöðinni. Þær stunda m.a. rannsóknir og prófanir á jörðu niðri við aðstæður sem taldar eru líkjast aðstæðum á öðrum hnöttum, í FINESSE verkefninu (Field Investigations to Enable Solar System Science and Exploration).







Dagskrá

MorgunkaffiAri Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík og fyrrverandi starfsmaður NASA býður gesti velkomna.Oscar D. Avila, upplýsingafulltrúi bandaríska sendiráðsins kynnir starfsemi Bandarísku geimferðastofnunarinnar, NASA.Dr. Jennifer Heldmann og dr. Linda T. Kobayashi: The Moon and Mars - Human and Robotic Exploration of the Solar System.