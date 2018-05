Ford segir arftakann hafa „neglt“ hlutverk Han Solo

Geimkúrekinn Han Solo er ein dáðasta persónan í Stjörnustríðsheiminum enda ómótstæðilegur í túlkun Harrisons Ford í fyrsta Star Wars-þríleiknum. Á sínum tíma var eiginlega ómögulegt annað en að heillast af þessum sjálfumglaða utangarðsmanni og smyglara.



Þroskasaga Solo í A New Hope, The Empire Strikes Back og The Return of the Jedi er líka ósköp falleg. Hvernig hann breytist úr sjálfselskum málaliða, sem gerir ekki neitt fyrir neinn án þess að græða á því, í fórnfúsan uppreisnarherforingja sem nær ástum prinsessunnar en fær ekkert konungsríki, hvorki heilt né hálft.



Til þess að toppa þetta allt saman er Han Solo vitaskuld djarfasti og besti flugmaðurinn í gervallri stjörnuþokunni, á svalasta geimfar sem sögur fara af, The Millenium Falcon, og besti vinur hans er rúmlega tveggja metra urrandi geim­górilla eða eitthvað álíka.



Leikarinn ungi Alden Ehrenreich var því ekki öfundsverður af því verkefni að túlka ungan Han Solo í sjálfstæðu Star Wars-myndinni Solo: A Star Wars Story. Hann virðist þó hafa sloppið nokkuð og eini gagnrýnandinn sem skiptir raunverulegu máli, sjálfur Harrison Ford, hefur ausið hann lofi. Leikstjóri myndarinnar, Ron Howard, hefur upplýst í viðtali við Vanity Fair að Ford hafi séð myndina tvisvar og hafi hringt sérstaklega í sig til þess að hrósa Ehrenreich.



Howard segist aldrei hafa heyrt Ford jafn ákafan um nokkurn skapaðan hlut. Hann sé algerlega heillaður og hafi sagt: „Alden negldi þetta. Hann gerði þetta að sínu.“



Ford kom hvergi nærri hugmyndavinnunni að forsögunni en hann hitti Ehrenreich yfir hádegisverði áður en tökur hófust í fyrra og gaf honum góð ráð. Hann greindi persónuna með unga manninum og fór yfir samtöl sín við George Lucas forðum þegar þeir voru að þróa persónuna.



Ómetanlegt innleg sem gagnaðist Ehrenreich vel þegar á hólminn var komið, að sögn Kathleen Kennedy sem öllu ræður hjá Lucasfilm.