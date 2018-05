Þetta er nýja HM lagið með Will Smith

Will Smith, Nicky Jam og Era Istrefi.

Nýtt HM lag er komið út og ber það nafnið Live It Up. Það eru listamennirnir Will Smith, Nicky Jam og Era Istrefi sem gefa lagið út saman og er það pródúserað af Diplo.



Íslendingar verða þar í eldlínunni og mætir liðið Argentínu, Króatíu og Nígeríu í riðlakeppninni. Fyrsti leikur Íslands er gegn Argentínu þann 16. júní í Moskvu.



Hér að neðan má hlusta á lagið en von er á myndbandi við lagið á næstu vikum.