Oddvitaáskorunin: Fluttur þvers og kruss um landið og skilinn eftir á Akureyri

Arnþór Sigurðsson leiðir lista Sósíalistaflokksins í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum.



Arnþór er 52 ára Kópavogsbúi og hefur alltaf haft mikinn áhuga á samfélagsmálum. Hann gefur kost á sér núna í bæjarstjórn Kópavogs vegna þess að hinar félagslegu áherslur eru litlar hjá núverandi hægri flokkum sem stýra bæjarfélaginu. Biðraðir eru komnar á flestum sviðum og vart hægt að starfrækja leikskólana vegna manneklu. Þessu vill Arnþór breyta, hann vill að allir hafi þak yfir höfuðið og allir fái þann stuðning sem mögulegt er að veita og hækka laun hinna lægstlaunuðu. Honum finnst að öll börn eigi að geta tekið þátt í íþróttum og tómstundum án efnahags heimilanna.



Ég er baráttumaður í eðli mínu og mín eina krafa er að það sé meiri jöfnuður í samfélaginu. Mig langar að láta gott af mér leiða og býð mig þess vegna fram. Ef við Sósíalistar komumst inn í bæjarstjórn Kópavogs þá mun vegasaltið hallast meira í átt að félagslegum gildum.



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Víghóllinn í Kópavogi heillar alltaf en fallegust er sveitin mín, Reykhólasveit við innan verðan Breiðafjörð.



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag)

Í Reykhólasveit.



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Mér finnst innbakaðar nautalundir það besta sem ég fæ.



Hvaða mat ert þú bestu/ur að elda?

Ég er góður í að steikja og elda hvers kyns steikur. Svakalega góður grillari.



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Bird on the Wire með Leonard Cohen.



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Ég lenti á spítala á Patreksfirði þegar ég var á ferðalagi. Það var tekin sú ákvörðun að senda mig með sjúkraflugi til Reykjavíkur frá Bíldudal. Þegar við vorum komin í loftið kemur í ljós að það er slösuð kona á Höfn í Hornafirði, hinu megin á landinu. Ég er spurður hvort að það sé í lagi að sækja hana, ég samþykki það. Við flugum á Hornafjörð. Þegar við erum að fara í loftið frá Hornafirði þá hringir síminn aftur, það er maður með hjartastopp á Mývatni. Ég er spurður hvort við gætum sótt hann líka, ég samþykki það.



Við fljúgum svo norður á Akureyri og þar kemur í ljós að sá hjartveiki er í alvarlegu ástandi og ég er beðinn um að fara úr vélinni á Akureyri og vísað á spítalann þar. Þá var ég búinn að fljúga þvers og kruss um landið en missti af farinu til Reykjavíkur. Þetta er það skrýtnasta sem ég hef lent í á ævinni.



Draumaferðalagið?

Mitt næsta ferðalag er til Mexíkó, á slóðir Maya. Það verður spennandi.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Nei.



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Við vorum nokkrir félagarnir sem ákváðum að hrekkja einn í hópnum. Við framlengdum púströr á bílnum hans með afklipptum bút af reiðhjólaslöngu. Sá sem verður vitni að óhljóðunum sem koma frá bílnum og svipinn á eiganda bílsins getur hlegið af því alla ævi.



Hundar eða kettir?

Kettir, þeir finnst mér skemmtilegri og ég á reyndar 2 flotta ketti.



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

The Good, the Bad and the Ugly, hana má horfa á aftur og aftur.



Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Það segja allir að ég sé svo líkur Harrison Ford. Hann ætti að prófa eina mynd sem ég. Held að það myndi svínvirka.



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Nú er ég úti á túni. Horfði á Game of Thrones fram að 9 þætti á fyrstu seríu þar sem heilli giftingarveislu var slátrað. Þá hætti ég að horfa. Svo var veturinn alltaf á leiðinni í þáttunum, ég vil meira sumar.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Ekki get ég sagt að ég sé góðkunningi lögreglunnar en jú einhvern tímann kom það fyrir.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Leonard Cohen, hann er magnaður.



Uppáhalds bókin?

Ég á enga uppáhaldsbók en mitt uppáhald væri Njála ef ég ætti að velja.



Uppáhalds föstudagsdrykkur?

Kaffi með rjómatári, rjóminn gerir gæfu muninn.



Uppáhalds þynnkumatur?

Einhver skyndibiti, sveittur borgari t.d.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Menning. Fer aldrei á sólarstrendur, steikjandi sól og ég erum ekki alveg að passa saman.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Því reikna ég með en þó ekki síðustu 42 árin.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

I Need A Hero með Bonnie Tyler úr Footloose.



Er eitthvað smávægilegt sem farið hefur í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt laga?

já ég myndi leggja niður bæjarstjórastarfið, það er svo gagnslaust og ofgreitt starf. Við gætum ráðið 9 starfsmenn á leikskóla eða 6 leikskólakennara í staðin fyrir peninginn. Miklu betri nýting á fjármunum.



Á að banna flugelda?

já þetta fer að verða gott. Allavegana að stýra þessu með einhverjum skipulögðum hætti.



Hvaða landsliðsmaður í knattspyrnu værir þú og af hverju?

Aron Einar Gunnarsson, hann er svo cool og myndi smell passa í Njálu með sitt look.



