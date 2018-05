Sjáðu allar tilnefningarnar til Grímunnar 2018

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, og Birna Hafstein, forseti Sviðslistasambandsins, afhentu í dag tilnefningar til Grímunnar - íslensku sviðlistarverðlaunanna.



Athöfnin fór fram í forsal Borgarleikhússins en tilnefnt er í 19 flokkum og eru tilnefningar í heildina 91 talsins. Heiðursverðlaun eru veitt á Grímuhátíðinni en ekki er tilnefnt í þann flokk.



Gríman 2018 verður haldin hátíðleg þriðjudaginn 5. júní í Borgarleikhúsinu og eru tilnefningarnar eftirfarandi.



Sýning ársins

Eftir Florian Zeller í þýðingu Kristjáns Þórðar Hrafnssonar



Sviðsetning – Þjóðleikhúsið





Eftir Katrínu GunnarsdótturSviðsetning - Katrín Gunnarsdóttir í samstarfi við TjarnarbíóEftir Duncan Macmillan í þýðingu Garðars GíslasonarSviðsetning - Borgarleikhúsið í samstarfi við VesturportEftir Mikael Torfason og Þorleif Örn ArnarssonSviðsetning - BorgarleikhúsiðEftir Jón Kalmann Stefánsson og Bjarna JónssonSviðsetning - Borgarleikhúsið

Leikrit ársins

Úr sýningunni Guð blessi Ísland sem er fyrirferðarmikil þegar kemur að tilnefningum til Grímunnar 2018.

eftir Eirík G. Stephensen og Hjörleif HjartarsonSviðsetning - Leikfélag Akureyrareftir Jón Kalmann Stefánsson og Bjarna JónssonSviðsetning - Borgarleikhúsiðeftir Mikael Torfason og Þorleif Örn ArnarssonSviðsetning - Borgarleikhúsiðeftir Tryggva Gunnarsson og Hilmi JenssonSviðsetning – Sómi Þjóðar í samstarfi við Tjarnarbíóeftir Tyrfing TyrfingssonSviðsetning – Borgarleikhúsið

Leikstjóri ársins

AhhhSviðsetning – RaTaTam í samstarfi við TjarnarbíóHimnaríki og helvítiSviðsetning - BorgarleikhúsiðFólk, staðir og hlutirSviðsetning - Borgarleikhúsið í samstarfi við VesturportFaðirinnSviðsetning - ÞjóðleikhúsiðGuð blessi ÍslandSviðsetning – Borgarleikhúsið

Leikari ársins í aðalhlutverki

KartöfluæturnarSviðsetning - BorgarleikhúsiðHimnaríki og helvítiSviðsetning - BorgarleikhúsiðFólk, staðir og hlutirSviðsetning - BorgarleikhúsiðFaðirinnSviðsetning - ÞjóðleikhúsiðEfiSviðsetning - Þjóðleikhúsið

Leikkona ársins í aðalhlutverki

Brynhildur Guðjónsdóttir er bæði tilnefnd sem besta leikkona í aðalhltuverki og í aukahlutverki. Vísir/GVA.

Guð blessi ÍslandSviðsetning - BorgarleikhúsiðFólk, staðir og hlutirSviðsetning - Borgarleikhúsið í samstarfi við VesturportKartöfluæturnarSviðsetning - BorgarleikhúsiðEfiSviðsetning - ÞjóðleikhúsiðHimnaríki og helvítiSviðsetning - Borgarleikhúsið

Leikari ársins í aukahlutverki

Himnaríki og helvítiSviðsetning - BorgarleikhúsiðMedeaSviðsetning - BorgarleikhúsiðHafiðSviðsetning - Þjóðleikhúsið1984Sviðsetning – BorgarleikhúsiðFaðirinnSviðsetning – Þjóðleikhúsið

Leikkona ársins í aukahlutverki

Guð blessi ÍslandSviðsetning - BorgarleikhúsiðRocky Horror ShowSviðsetning – BorgarleikhúsiðKartöfluæturnarSviðsetning - BorgarleikhúsiðHimnaríki og helvítiSviðsetning - BorgarleikhúsiðFólk, staðir og hlutirSviðsetning – Borgarleikhúsið í samstarfi við Vesturport

Leikmynd ársins

Fólk, staðir og hlutirSviðsetning – Borgarleikhúsið í samstarfi við VesturportHimnaríki og helvítiSviðsetning - BorgarleikhúsiðCrescendoSviðsetning – Katrín Gunnarsdóttir í samstarfi við TjarnarbíóMedeaSviðsetning - BorgarleikhúsiðGuð blessi ÍslandSviðsetning – Borgarleikhúsið

Búningar ársins

MedeaSviðsetning – BorgarleikhúsiðHimnaríki og helvítiSviðsetning - BorgarleikhúsiðSlá í gegnSviðsetning - ÞjóðleikhúsiðGuð blessi ÍslandSviðsetning - BorgarleikhúsiðÍ skugga SveinsSviðsetning – Gaflaraleikhúsið

Lýsing ársins

Guð blessi ÍslandSviðsetning - BorgarleikhúsiðMedeaSviðsetning - BorgarleikhúsiðCrescendoSviðsetning - Katrín Gunnarsdóttir í samstarfi við TjarnarbíóA Thousand TonguesSviðsetning - Source Material í samstarfi við TjarnarbíóHimnaríki og helvítiSviðsetning - Borgarleikhúsið

Tónlist ársins

Himnaríki og helvítiSviðsetning - BorgarleikhúsiðÍ samhengi við stjörnurnarSviðsetning - Lakehouse í samstarfi við TjarnarbíóKvenfólkSviðsetning - Leikfélag AkureyrarStríðSviðsetning - Þjóðleikhúsið í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit ÍslandsMedeaSviðsetning - Borgarleikhúsið

Hljóðmynd ársins

CrescendoSviðsetning – Katrín Gunnarsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó1984Sviðsetning - BorgarleikhúsiðHimnaríki og helvítiSviðsetning - BorgarleikhúsiðÓvinur fólksinsSviðsetning - ÞjóðleikhúsiðSOLSviðsetning – Sómi Þjóðar í samstarfi við Tjarnarbíó

Söngvari ársins 2017

ToscaSviðsetning - Íslenska óperanToscaSviðsetning - Íslenska óperanRocky Horror ShowSviðsetning - BorgarleikhúsiðPhantom of the OperaSviðsetning - TMB viðburðir og Greta Salóme StefánsdóttirPhantom of the OperaSviðsetning - TMB viðburðir og Greta Salóme Stefánsdóttir

Dans- og sviðshreyfingar ársins

Guð blessi ÍslandSviðsetning – BorgarleikhúsiðSlá í gegnSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðHans BlærSviðsetning – Óskabörn ÓgæfunnarAhhhSviðsetning – RaTaTam í samstarfi við TjarnarbíóSOLSviðsetning – Sómi Þjóðar í samstarfi við Tjarnarbíó

Barnasýning ársins

eftir Peter Engkvist í þýðingu Björns Inga HilmarssonarSviðsetning - Þjóðleikhúsiðeftir Karl Ágúst ÚlfssonSviðsetning - Gaflaraleikhúsiðeftir Björn Inga Hilmarsson og leikhópinnSviðsetning - Þjóðleikhúsið

Dansari ársins

Hin lánsömuSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnHin lánsömuSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnHin lánsömuSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnHin lánsömuSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnCrescendoSviðsetning - Katrín Gunnarsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó

Danshöfundur ársins

Hin lánsömuSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnHlustunarpartýSviðsetning - Everybody's Spectacular í samstarfi við ÞjóðleikhúsiðMyrkrið faðmarSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnCrescendoSviðsetning - Katrín Gunnarsdóttir í samstarfi við TjarnarbíóKæra manneskjaSviðsetning - Valgerður Rúnarsdóttir í samstarfi við hópinn og Tjarnarbíó

Útvarpsverk ársins

eftir Jón Atla JónassonLeikstjórn Stefán Hallur StefánssonSviðsetning - Útvarpsleikhúsið, RÚVeftir Kristínu EiríksdótturLeikstjórn Kolfinna NikulásdóttirSviðsetning - Útvarpsleikhúsið, RÚVeftir Heiðar SumarliðasonLeikstjórn Heiðar SumarliðasonSviðsetning - Útvarpsleikhúsið, RÚV

Sproti ársins

í sýningunni KvenfólkSviðsetning - Leikfélag Akureyrarfyrir sýninguna „A Thousand Tongues“fyrir sýninguna "Ég býð mig fram"