Oddvitaáskorunin: Hrellti kærastann með tímabundnu húðflúri

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2018 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í kjördæmum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum léttum spurningum.



Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir leiðir lista Vinstri grænna í Borgarbyggð í sveitarstjórnarkosningunum.



Halldóra Lóa er með B.Ed sem grunnskólakennari og með M.A gráðu í náms- og starfsráðgjöf. Menntamál eru henni ofarlega í huga enda liggur áhugasvið hennar og sérþekking á því sviði. Hún starfar sem náms- og starfsráðgjafi við Háskólann á Bifröst en var áður við Landbúnaðarháskóla Ísland á Hvanneyri og Hólaskóla, háskólanum á Hólum. Um áramótin tók hún einnig við búi foreldra sinna ásamt bróður sínum. Þar er rekið kúabú og gera þau ís úr mjólkinni sinni sem heitir Laufey eftir móðurömmu þeirra sem átti og rak búið um langt skeið.

Hún er gift Hermanni Daða Hermannssyni húsasmíðameistara og saman eiga þau þrjú börn, 12 ára dreng og 7 ára tvíbura stúlku og dreng sem eru í Grunnskóla Borgarfjarðar, Kleppjárnsreykjadeild

Halldóra hefur einnig verið virk í félagsstörfum og nefndarvinnu þar má meðal annars nefna að hún hefur verið formaður Ungmennafélags Reykdæla og er nú formaður íþróttanefndar félagsins, hún hefur setið stjórn Matís og var formaður námskjaranefndar LÍN, hún hefur setið í vinnuhópum um nýjan leikskóla og um eflingu Borgarfjarðarhéraðs.

Ég vil taka þátt í að efla Borgarbyggð sem eina sterka heild og virkja þá fjölbreyttu kosti sem hægt er að nýta sveitarfélaginu. Möguleikarnir eru endalausir og mörg tækifæri fyrir fyrirtæki á uppbyggingu hér.



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Hraunfossar.



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag)

Akureyri eða sunnanverðum vestfjörðum.



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Gæs og Humar.



Hvaða mat ert þú bestu/ur að elda?

Lambalæri eða kjúklingaréttinn minn.



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Úff veit ekki.



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Þar er af mörgu að taka, þegar ég kjaftaði frá óléttu of snemma, missti súpuskálina ofan í súpupottinn þegar ég var að uppvarta hóp.



Draumaferðalagið?

Safari ferð til Afríku... búin að vera draumur frá 9 ára aldri þegar ég byrjaði að fylgja David Attenborough.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Já.



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Þegar ég var 19 og setti svona tímabundið tattú á magann á mér (endist í viku) með nafni kærasta míns. Hef aldrei séð neinn eins fölann þegar ég sýndi honum það stolt og glöð.



Hundar eða kettir?

Elska bæði en vel frekar ketti inn á heimilið.



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

Stealing Beauty.



Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Kate Winslet.



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Það er of langt síðan ég hætti að horfa á þessa þætti, fílaði samt John Snow og hans ætt.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Nei aldrei verið tekin en stoppuð og beðin að blása í almennu eftirliti.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Á engan upphálds og hlusta á mjög breiða flóru tónlistar, Tori Amos, Metallica og Ed Sheeran svo eitthvað sé nefnt.



Uppáhalds bókin?

Húshjálpin.



Uppáhalds föstudagsdrykkur?

Öl.



Uppáhalds þynnkumatur?

Hamborgari og franskar.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Með börnunum á sólarströnd en menninguna ef það eru bara við hjónin.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Já en ekki nýverið.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

I wanna dance with somebody.