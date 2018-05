Dóttir Dave Grohl stal senunni með lagi Adele

Feðginin Dave Grohl og Violet Grohl fluttu lagið When We Were Young á góðgerðasamkomu í New York um helgina.



Dave Grohl er eins og flestir vita meðlimur í rokksveitinni Foo Fighters en hann mun hafa tekið nokkur lög með dætrum sínu Violet og Harper Grohl umrætt kvöld en það var til styrktar barnaspítalans UCSF Benioff.



Harper Grohl er frábær trommari og tók hún meðal annars góða syrpu af laginu We Will Rock You með Queen.



Haprer tók einmitt sama lag á Secret Solstice í fyrra, þá aðeins átta ára en hér að neðan má sjá upptöku af YouTube þegar Violet syngur lagið When We Were Young með Adele.