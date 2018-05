„Viðbjóðsleg, tilgerðarleg, kvalafull og aumkunarverð“ kvikmynd von Trier gekk fram af áhorfendum í Cannes

Lars von Trier sést hér á frumsýningu The House That Jack Built í Cannes í Frakklandi í gær. Aðalleikari myndarinnar, Matt Dillon, er hægra megin við Trier á myndinni.

Fjölmargir áhorfendur gengu út af sýningu á nýjustu kvikmynd danska leikstjórans Lars von Trier en myndin var frumsýnd á Cannes-kvikmyndahátíðinni í gær. Gagnrýnendur hafa sagt kvikmyndina, sem ber titilinn The House That Jack Built, „ógeðslega“ og „aumkunarverða“.



Bandaríski leikarinn Matt Dillon fer með aðalhlutverk í myndinni en hann leikur raðmorðingja sem myrðir bæði konur og börn á hryllilegan máta. Uma Thurman fer einnig með hlutverk í myndinni, sem var sýnd á Cannes-kvikmyndahátíðinni í gær. Myndin þykir svo óhugnanleg að yfir hundrað manns eru sagðir hafa gengið út úr salnum áður en hún kláraðist, að því er BBC hefur eftir fréttamanni Variety.



Þá hafa gagnrýnendur almennt lýst yfir óánægju sinni með þetta nýjasta sköpunarverk Lars von Trier. Einn sagði hana „viðbjóðslega, tilgerðarlega, tilefni til uppkasta, kvalafulla og aumkunarverða.“ Annar sagði að aldrei hefði átt að framleiða kvikmyndina og að leikararnir væru „meðsekir“.



Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Von Trier sjokkerar á Cannes-kvikmyndahátíðinni. Honum var bannað að mæta á hátíðina í sjö ár eftir ummæli sem höfð voru eftir honum á blaðamannafundi fyrir kvikmynd hans, Melancholia. Þar grínaðist Von Trier með að hann væri nasisti, sem fór mjög fyrir brjóstið á skipuleggjendum í Cannes.



Hér að neðan má sjá stiklu fyrir The House That Jack Built. Rétt er að vara lesendur við efni stiklunnar.