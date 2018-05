Oddvitaáskorunin: Hélt hún væri að horfa á sjálfa sig

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2018 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í kjördæmum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum léttum spurningum.



Vigdís Hauksdóttir leiðir lista Miðflokksins í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningunum.



Vigdís Hauksdóttir er fædd 20. mars 1965 á Selfossi og er mikil sveitastelpa. Vigdís er með ML próf í lögfræði, BS próf í viðskiptalögfræði og hefur mikla innsýn í skattarétt, auðlinda- og umhverfisrétt auk eignaréttar. Vigdís var alþingismaður í rúm sjö ár og sat hún í fjölmörgum nefndum Alþingis en kunnust er hún þó fyrir að hafa verið formaður fjárlaganefndar sem reyndi mjög á stjórnun, skipulag og samstöðu.



Einnig hefur Vigdís setið í stjórnum mismunandi félagasamtaka og einnig fyrir hið opinbera. Vigdís er jafnframt garðyrkjumaður og blómaskreytir og elskar ræktun, blóm og ráðgjöf í græna geiranum. Vigdís á tvö börn og býr í Hlíðunum í Rvk.



Vigdís tekur sjálfa sig ekki allt of alvarlega og er þekkt fyrir hárbeittan húmor á góðum stundum með vinum sínum og fjölskyldu. Störf sín tekur Vigdís hins vegar mjög alvarlega og er fylgin sér þegar að mikilvæg mál eru til úrvinnslu, Vigdís talar fyrir nýjum lausnum og nýjum áherslum í sínu pólitíska starfi enda er hún borgarstjóraefni Miðflokksins í Reykjavík



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Þingvellir.



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag)

Á Bifröst.



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Humar.



Hvaða mat ert þú bestu/ur að elda?

Ítalskan mat.



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Simply the best – Tina Turner.



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Ég hef oft lent í vandræðalegum augnablikum – ætli það standi ekki upp úr þegar ég var á tónleikum í Salnum í Kópavogi og buxurnar rifnuðu utan af mér þegar ég settist. Ég var sem betur fer í utanyfirflík sem faldi slysið – en s.s. tónleikarnir fóru út um þúfur hjá mér því ég fékk óstöðvandi hláturskast sem ég reyndi að bæla niður alla tónleikana.



Draumaferðalagið?

Heimsreisa.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Já ég held það bara.



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Ég hef sloppið nokkuð vel frá slíku – bæði sem gerandi og þolandi.



Hundar eða kettir?

Kettir.



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

Titanic.





Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Það er bara ein sem kemur til greina og það er Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir – hún hefur leikið mig og ég hélt að ég væri að horfa á sjálfa mig – svo vel nær hún mér.



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Ég hef aldrei haft tíma til að hella mér í þau fræði.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Já síðast fyrir ca mánuði í úrtaki á föstudagskvöldi – fékk að blása og allt.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Tina Turner.



Uppáhalds bókin?

The world in 2050.



Uppáhalds föstudagsdrykkur?

Fordrykkur fyrir mat – gin og tonic.



Uppáhalds þynnkumatur?

Ekki beint matur en ískalt vatn bætir, hressir og kætir.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Bæði og Ítalía uppfyllir bæði box.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Nei.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

Club Tropicana með Wham.



Er eitthvað smávægilegt sem farið hefur í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt laga?

Bæði smávægilegt og stórvægilegt – þess vegna er ég í framboði til að breyta.



Á að banna flugelda?

Nei alls ekki – það má ekki banna allt. Þegar ég var lítil fannst mér rosalega skemmtilegt að brenna sinu – en nú er það bannað.



Hvaða landsliðsmaður í knattspyrnu værir þú og af hverju?

Hannes Þór Halldórsson, markmaður – ég dáist að því hvílíkar stáltaugar maðurinn hefur.



Oddvitaáskorunin er hluti af kosningaumfjöllun Vísis. Öllum oddvitum á landinu býðst að taka þátt. Áhugasamir oddvitar geta verið í sambandi við samuel@stod2.is.