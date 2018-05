Fatalína innblásin af landsliðinu í fótbolta

Íslenska útivistafatafyrirtækið 66°Norður hefur gefið út fatalínu í tilefni þess að íslenska karlalandsliðið keppir á HM í sumar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu.



Nýja línan er framleidd í samstarfi við fatahönnuðinn Arnar Má Jónsson en hann hefur getið sér gott orð sem hönnuður en hann útskrifaðist úr master í fatahönnun frá Royal College of Art í London síðasta sumar.



„Èg var mikið að skoða gamla íslenska búninga og þá helst það sem mér líkaði persónulega best við. Ég vildi svo blanda því við klæðnað ýmissa jaðarhópa og götutísku þeirra og hvernig best væri að hanna og nota efnin fyrir íslenskt veðurfar,“ segir Arnar í tilkynningunni en hann er mikill áhugamaður um fótbolta og fótboltabúninga en línan innblásin af fótboltamenningu og stolti stuðningsmanna íslenska liðsins.



Nýja HM línan er nýkomin í verslanir 66°Norður. Má nefna Valtran treyjuna sem er nefnd eftir fótboltafélaginu Valtran sem Hans Kristjánsson, stofnandi Sjóklæðagerðarinnar/66°Norður, stofnaði á Suðureyri árið 1906.



Brot úr línunni.