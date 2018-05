Bein útsending: Endurhæfing alla leið

Í dag klukkan 15 verður haldið málþingið Endurhæfing alla leið í hátíðarsal Háskóla Íslands þar sem farið verður yfir stöðu endurhæfingar krabbameinsgreindra á Íslandi og fjallað um nýjustu vitneskju um árangursríkar aðferðir. Bent verður á leiðir til úrbóta í utanumhaldi, eflingu úrræða og hvernig hægt er að styrkja þær stoðir sem fyrir eru hér á landi.



Horfa má á beina útsendingu frá málþinginu hér að neðan.



Alma Möller landlæknir setur þingið en á því koma meðal annars fram Susanne O. Dalton, danskur sérfræðingur í endurhæfingu krabbameina, Agnes Smáradóttir, sérfræðingur í krabbameinslækningum og tveir einstaklingar deila persónulegri reynslu.



Dagskrá málþings:



15:00 - Ávarp og setning málþings, Alma Möller landlæknir



15:10 - Susanne O. Dalton danskur sérfræðingur í endurhæfingu krabbameina: Multidisciplinary care is essential in the rehabilitation of the cancer patients during and after treatment. Experiences from Denmark. - Hennar erindi fer fram á ensku



15:50 - Agnes Smáradóttir sérfræðingur í krabbameinslækningum: Hlutverk endurhæfingar í meðferð við krabbameinum - hver er staðan?



16:15 - Kaffihlé



16:30 - Einar Magnússon: Reynslusaga - 9 ár í endurhæfingu; að lifa með krabbameini



16:45 - Jónatan Jónatansson: Reynslusaga - Endurhæfingin mín; vangaveltur í baksýnisspegli



17:00 - Pallborðsumræður



17:35 - Samantekt af hálfu fundarstjóra.



Fundarstjóri: Sigrún Gunnarsdóttir.