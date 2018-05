Vorspá Siggu Kling – Tvíburinn: Annað hvort tekur þú ákvarðanir eða lífið tekur það

Elsku Tvíburinn minn, það er svo magnað að alveg sama í hversu skuggalegum aðstæðum þú ert í lendirðu alltaf á fjórum fótum eins og kötturinn og sendir frá þér orku sem enginn stenst.



Í þessu öllu notarðu samt neikvæðar setningar til sjálfs þíns eins og; Ég er of gamall, of ungur, of þreyttur, of hræddur og svo framvegis. En um leið og þú hættir þessu og talar til þín líkt og þú værir að peppa upp uppáhalds fótboltaliðið þitt eða börnin þín þá opnast fyrir þér kraftur sem breytir þér svo sannarlega í þá manneskju sem þú ert og vilt vera.



Það hafa verið að gerast atburðir í kringum sem hafa hægt á þér en hafa alls ekki stoppað þig, þú ert eins og í hlutlausum ef þú værir bíll en sért búinn að vera í með fótinn á bremsunni ef eitthvað skyldi gerast. Þú átt eftir að skipta um gír og láta þig vaða á fleygifart því krafturinn í kringum þig er bara þannig. Þú ert löngu búinn að óska í hvernig lífi þú vilt vera og hvað þú vilt gerist í kringum þig og það eina sem stoppar þig er bara fóturinn á bremsunni.



Það er ekkert skemmtilegra en bremsulaus Tvíburi því þú hefur ráð undir rifi hverju undir flestum aðstæðum og það fer þér ekki að hugsa hægt, vera með fótinn á bremsunni né að vera í hlutlausum. Maí mun færa þér nýjan kraft, nýja möguleika og jafnvel nýtt líf og það er svo merkilegur mánuður þegar maður á afmæli því það er undirbúningur undir það sem mun dvelja með manni næstu mánuði eða jafnvel ár. Annað hvort tekur þú ákvarðanir eða lífið tekur það fyrir þig, svo allt sem er að gerast núna á næstunni eru undirstöðurnar.



Ef þú finnur til hræðslu um að þú vitir ekki hvað er að fara að gerast, þá steinhættu að hugsa um það sem þú heldur að verði og segðu nei við þessum hugsunum og slakaðu á. Þetta sumar mun raða sig upp eins og Legókubbbar með númeri svo þú þarft ekkert að pæla í því, því það er löngu búið að raða þessum kubbum upp í réttri röð fyrir þig. Þó þér finnist þú verðir undarlegum aðstæðum að bráð og eins og þú verðir að treysta ákveðnum einstaklingum er þetta allt til að beina þér á skemmtilegu brautina.



Þú hefur hjarta úr skíra gulli svo treystu manneskjum sem koma óvænt inn í líf þitt með skilaboð og möguleika á að breyta. Þú ert með mikið sjálfsöryggi en kvíði er einn af þeim djöflum sem læðast að þér og getur tekið þig niður, svo finndu þér leið til að sigrast á kvíðanum. Googlaðu bara hvernig þú ferð að því og þá halda þér engin bönd eða bremsur og í ástinni er sjálfsöryggi aðalatriðið svo ef þú finnur ekki sjálfstraust hjá þeim sem þú ert ástfanginn af er það einfaldlega ekki rétti aðilinn.



Setningin þín er: Ég fæ mér sjálfstraust í morgunmat



Knús og kossar, þín Sigga Kling



Frægir Tvíburar: Ragnar Sigurðsson landsliðsmaður, Örn Árnason leikari, Óli Geir Jónsson plötusnúður, Bjarni töframaður, Hrund Þórsdóttir fréttakona, Össur Skarphéðinsson húmoristi, Johnny Depp leikari, Páll Magnússon fjölmiðlamaður, Kjartan Atli Kjartansson lífsspekúlant, Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari, Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar, Andri Freyr útvarpsmaður og Lýðveldið Ísland, Donald Trump, Þórarinn Þórarinsson blaðamaður, Bjartmar Guðlaugsson, söngvari og snillingur, Jóhanna Heiðdal lögfræðingur.