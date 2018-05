Síðustu dansarnir í Allir geta dansað

Síðasti þáttur vetrarins af Allir geta dansað fer fram á sunnudagskvöldið. Það eru fjögur pör eftir og fá þau að dansa tvo dansa til þess að sanna hver á skilið að fá Glimmerbikarinn.



Hér að neðan má sjá dansstílana sem pörin spreyta sig á og hvaða númer er hægt að hringja í til þess að kjósa sitt uppáhalds par. Símakosning hefst ekki fyrr en á sunnudagskvöld.



900-9001 Jóhanna Guðrún og Max Petrov



Paso Doble við lagið Granada En Flor með Paco Pena

Samba við lagið Baila baila með Angela Via



900-9002 Bergþór og Hanna Rún



Vínarvals við lagið I have nothing með Whitney Houston

Paso doble við lagið Les Toreadors með Georges Bizet (úr Carmen)



900-9003 Arnar Grant og Lilja



Quickstep við lagið Things með Robbie Williams

Vínarvals við lagið Dance of the Damned með Dark Vampire Music



900-9004 Ebba Guðný og Javi



Vínarvals við lagið La Valse d’Amélie með Yann Tiersen

Tangó við þemalag Pirates of the Carribean



Þátturinn er sendur út í beinni útsendingu á Stöð 2 og hefst þátturinn klukkan 19:10.