Sindri segist hafa húkkað sér far til Keflavíkur á flóttanum

„Við spjölluðum ekki,“ segir Sindri Þór Stefánsson um Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra í samtali við bandaríska dagblaðið The New York Times þar sem fjallað er um flótta hans frá fangelsinu að Sogni aðfaranótt þriðjudagsins 17. apríl síðastliðins.



Sindri veitir dagblaðinu viðtal úr fangelsinu í Zaandam nærri Amsterdam í Hollandi þar sem honum hefur verið haldið í gæsluvarðhaldi frá því hann var handtekinn í miðborg Amsterdam sunnudagskvöldið 22. apríl síðastliðinn.



Hann hafði flogið með flugi Icelandair til Arlanda-flugvallar í Stokkhólmi 17. apríl síðastliðinn en með honum í flugvélinni var Katrín Jakobsdóttir en hann segist ekki hafa spjallað við hana í fluginu.



Í símaviðtalinu við blaðamann New York Times segist Sindra hafa gengið með hafnaboltahúfa og forðast augnsamband við aðra farþega. „Ég hélt höfðinu niðri eins mikið og ég gat.“



Sá strax eftir að hafa flúið

Sindri hafði verið í gæsluvarðhaldi á Íslandi vegna rannsóknar lögreglunnar á Suðurnesjum á þjófnaði á 600 tölvum sem eru sérhannaðar til að grafa eftir rafmyntinni Bitcoin. Sindri vildi ekki tjá sig um það mál við blaðamann The New York Times en ræddi hins vegar eftirsjá hans vegna flóttans. Hann segist hafa séð eftir þeirri ákvörðun um leið og hann lenti í Svíþjóð og uppgötvaði að mynd af honum var í öllum fjölmiðlum.



„Ég borðaði ekki og var hnút í maganum. Ég var vonsvikinn fyrir að hafa látið fjölskyldu mína þjást og óttaðist að einhver myndi þekkja mig,“ segir sindri.



Blaðamaður The New York Times greinir frá því að Sindri notaði farsímann sinn til að finna flug kvöldið sem hann ákvað að strjúka. Eftir að hafa bókað flug undir öðru nafni opnaði hann glugga og lét sig hverfa. Hann segist hafa gengið tæpa tvo kílómetra á þjóðvegi 1 og húkkað sér far til Keflavíkur. Lögreglan hefur haldið því fram að Sindri hefði átt sér vitorðsmenn á flóttanum.



Sindri segist hafa tekið leigubíl í Keflavík sem fór með hann á Keflavíkurflugvöll.



Tók lest, leigubíl og ferju til Þýskalands

Þegar hann var kominn til Stokkhólms notaðist hann við leigubíl, lest og ferju til að komast til Þýskalands. Þar hitti hann menn sem óku honum til Amsterdam.



Hann segist hafa notið um þriggja klukkustunda sem frjáls maður í Amsterdam. Í grein The New York Times kemur fram að lögreglan í Amsterdam hefði fengið ábendingu frá tveimur vegfarendum sem höfðu náð mynd af Sindra á farsíma og sögðu hann vera eftirlýstan.



Skömmu síðar gaf lögreglumaður sig á tal við Sindra og bað hann um skilríki.



„Ég var bara á gangi þegar það gerðist,“ segir Sindri við The New York Times.



Segir fangelsi á Íslandi eins og hótel

Blaðamaður The New York Times segir það koma spánskt fyrir sjónir að Sindri vilji snúa aftur til Íslands. Sindri segir hann einungis vera fangelsisnúmer í Amsterdam. Hann segist vera vannærður þar og óttast aðra fanga. Í samanburði sé fangelsi á Íslandi líkt og hótel að sögn Sindra.