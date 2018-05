Það þarf svo lítið til að breyta miklu

Hvert og eitt okkar veit af eigin reynslu hvað það getur leitt af sér ef skortur er á upplýsingarflæði og upplýsingum og það er jafnvel enn verra ef maður fær rangar upplýsingar. Nákvæmar upplýsingar eru mikilvægar, sérstaklega þegar stórar breytingar eiga sér stað í lífi okkar eins og td. breyting á búsetu, fluttningur til annars lands þar sem kerfið virkar ekki eins og við erum vön í okkar fæðingarlandi. Það sem er mest aðkallandi og mikilvægast fyrir nýja Hafnfirðinga, útlendinga sem og Íslendinga, er betri upplýsingamiðlun og auðveldari aðgangur að mikilvægum upplýsingum. Skortur á upplýsingum veldur vanlíðan og hefur áhrif á lífsgæði.



Þá er markmið okkar að tryggja næga upplýsingamiðlun fyrir nýja Hafnfirðinga í formi kærkomins bréfs með helstu nauðsynja upplýsingum sem þeir munu finna í pósthólfi sínu við komu. Á sama tíma er mikilvægt að gera vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar aðgengilegri fyrir aðflutta útlendinga sem og þá Íslendinga sem eru nýfluttir í bæjarfélagið svo að þeir geti auðveldlega nálgast þær upplýsingar sem þeir þurfa hverju sinni.



Það er einnig mikilvægt að nýir erlendir íbúar Hafnarfjarðar fái tækifæri til að læra íslensku. Og til að auðvelda það ferli er hugmyndin að hafa íslensku kennsluna fyrir þá á sama stað og sama tíma og móðurmálskennslan fer fram fyrir börn þeirra. En rannsóknir sýna að það er mjög mikilvægt fyrir erlenda íbúa að ná góðum tökum á móðurmálinu sínu meðfram því að læra nýtt tungumál.



Það þarf að gera svo margt en ef við byrjum strax, þá munum við sjá árangur fljótlega. Saman getum við gert virkilega góða hluti. Við erum sterkari saman. Við erum allir íbúar Hafnarfjarðar, óháð uppruna okkar.



Höfundur er frambjóðandi á lista Framsóknar og óháðra í Hafnarfirði.



Każdy z nas z własnego doświadczenia wie, do czego może doprowadzić brak należytych informacji albo jeszcze gorzej, otrzymanie błędnych informacji. Dokładne informacje są ważne, szczególnie gdy w naszym życiu występują poważne zmiany, takie jak na przykład zmiana miejsca zamieszkania, czy tym bardziej kraju gdzie system działa zupełnie inaczej niż w kraju, do którego przywykliśmy.



Wzwiązku z tym rzeczą najpilniejsza i najważniejsza dla osób nowoprzybyłych, obcokrajowców, a także Islandczyków zmieniających swoje miejsce zameldowania jest łatwy dostęp do informacji. Brak informacji powoduje złe samopoczucie i przekłada się na jakość życia.



Naszym celem jest zapewnienie odpowiednich informacji dla nowego mieszkańca Hafnarfjörður. Wspaniałym gestem w stronę nowoprzybyłych mieszkańców mogą stać się listy powitalne z niezbędnymi informacjami, jakie zaraz po przyjeździe znajda oni w swojej skrzynce pocztowej. Oprócz tego ważne jest, aby strona internetowa miasta Hafnarfjörður była bardziej dostępna dla tych, którzy są nowi w społeczności, aby mogli łatwo uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.



Ważne jest też, aby nowi mieszkańcy Hafnarfjörður mieli możliwość nauki języka islandzkiego. W związku z tym narodził się pomysł, aby ułatwić dorosłym Hafnarfjordczanom spokojną naukę języka islandzkiego poprzez stworzenie w tym samym czasie i w tym samym miejscu nauki dla ich dzieci języka ojczystego, która jak się okazuje, jest równie ważna. Badania pokazują, że ważne jest opanowanie języka ojczystego podczas nauki nowego języka.



Sporo jest jeszcze do zrobienia, ale jeśli zaczniemy już teraz, to wkrótce zaczniemy widzieć pierwsze efekty. Razem naprawdę możemy więcej. Razem jesteśmy silniejsi.



Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Hafnarfjörður bez względu na pochodzenie.



Kandydat na liście (Partii Postępu) Framsókn og óháðrir w Hafnarfjörður.