Þetta eru lögin sem Ari etur kappi við í kvöld

Fyrra undankvöld Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Eurovision, fer fram í kvöld en útsending frá keppninni hefst klukkan 19. Ari Ólafsson, fulltrúi okkar Íslendinga, mun stíga annar á svið í Altice-tónleikahöllinni í Lissabon og flytja hina hugljúfu ballöðu Our Choice. Hér að neðan má nálgast lög hinna landanna átján sem etja kappi við Ara í kvöld um sæti í lokakeppni Eurovision á laugardagskvöldið.



Ara hefur verið spáð miður góðu gengi í keppninni í ár og ekki er talið líklegt að hann verði á meðal þeirra tíu keppenda sem komast áfram á lokakvöldið. Vefsíðan Eurovisionworld spáir því að Kýpur, Ísrael, Eistland, Tékkland, Búlgaría, Grikkland, Austurríki, Litháen, Armenía og Belgía verði hlutskörpust.



Í aðdraganda keppninnar hefur hin ísraelska Netta auk þess verið talin langsigurstranglegust á heildina litið. Í morgun tók Eleni Foureira, sem syngur framlag Kýpur, sér hins vegar stöðu á toppnum og þykir hún nú líklegust til sigurs í Eurovision. Þó ber að athuga að hér er aðeins um að ræða spár úr veðbönkum og því er ekkert meitlað í stein í þessum efnum.



Hér að neðan má sjá framlög landanna 18 sem keppa við Ara um sæti í lokakeppninni.



Fyrst á svið í kvöld er Aisel frá Aserbaídsjan. Hún flytur lagið X My Heart, fjörugt lag með kröftugum boðskap. Aisel er þó ekki spáð áfram í kvöld.







Á eftir Aisel syngur Ari okkar Ólafsson Our Choice. Þriðji í röðinni er albanska rokkstjarnan Eugent Bushpepa með lagið Mall. Hún nýtur mikilla vinsælda í heimalandi sínu en ekki er gert ráð fyrir að Albanía nái upp úr undankeppninni í kvöld.



Belgíska söngkonan Sennek er fjórða á svið í Lissabon í kvöld en hún syngur lagið A matter of time. Þegar þetta er ritað er Belgía í 10. sæti hjá veðbönkum og því verður spennandi að sjá hvort landið fari áfram.



Fimmti í röðinni er tékkneski hjartaknúsarinn Mikolas Josef með stuðlagið Lie To Me. Josef, sem meiddist nýverið á æfingu, er talinn öruggur áfram á úrslitakvöldið.



Þar á eftir kemur Litháen en söngkonan Ieva Zasimauskaite er sjötta á svið og syngur lagið When We‘re Old. Litháen tók nýlega stökk upp á við á listum veðbanka og talið er að lagið fari áfram.



Sjöunda á svið er hin ísraelska Netta sem þangað til í dag trónaði á toppi helstu veðbanka Evrópu. Hún flytur lagið TOY sem mun að öllum líkindum fljúga áfram á lokakvöldið.



Hvíta Rússland teflir sínu framlagi næst fram en söngvarinn Alekseev flytur Forever, áttunda lag kvöldsins. Alekseev er ekki spáð upp úr keppninni.



Elina Nechayeva frá Eistlandi er níunda á svið í kvöld en henni er spáð mjög góðu gengi í keppninni og mun því líklega fljúga áfram. Nechayeva er lærð óperusöngkona en það er greinilegt þegar hlustað er á lag hennar, La Forza.



Búlgaría er tíunda landið sem stígur á svið í kvöld. Hjómsveitin EQUINOX flytur lagið Bones, sem er nokkuð hressilegt, og er Búlgaríu spáð áfram upp úr undankeppninni.



Makedónska dúóið Eye Cue er númer ellefu í röðinni en þau flytja lagið Lost and Found. Þau eru talin næstólíklegust til að fara áfram upp úr undankeppninni og sitja þar með einu sæti ofar en íslenska framlagið.



Tólfta atriði kvöldsins er frá Króatíu. Þar stígur söngkonan Franka á stokk með lagið Crazy en henni er ekki spáð áfram á lokakvöldið.



Hinn austurríski Cesár Sampson mun vera sá þrettándi til að heiðra Eurovision-sviðið í Lissbaon með nærveru sinni í kvöld. Hann flytur lagið Nobody But You og talið er að hann fari áfram.



Grikkland er númer fjórtán í röðinni. Söngkonan Yianna Terzi flytur hið dramatíska Oniro Mou á grísku en laginu er spáð sæti í lokakeppninni á laugardag.



Frændur okkar Finnar standa að baki fimmtánda lagi kvöldsins, Monsters í flutningi Saara Alto. Finnum er þó ekki spáð áfram frekar en okkur Íslendingum.



Sextándi á svið er Sevak Khanagyan frá Armeníu með lagið Qami. Lagið er sungið á armensku og er í hópi þeirra framlaga sem búist er við að fari áfram.



Sautjánda lag kvöldsins er framlag Sviss. Lagið er í flutningi ZiBBZ og heitir Stones en þegar þetta er ritað situr það í ellefta sæti hjá veðbönkum – einu sæti frá því að komast upp úr undankeppninni.



Ryan O‘Shaughnessy frá Írlandi er átjándi og næstsíðastur á svið í kvöld með hið hugljúfa ástarlag Together. Laginu er ekki spáð sæti á lokakvöldinu á laugardaginn.



Síðast – en bókstaflega ekki síst – er framlag Kýpur sem frá og með deginum í dag er spáð sigri í Eurovision þetta árið. Söngkonan Eleni Foureira flytur lagið sem ber heitið Fuego.