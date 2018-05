Síðasta stiklan fyrir nýjustu Mamma Mia komin út

Þriðja og síðasta stiklan fyrir framhaldsmynd Mamma mia!, Mamma Mia! Here We Go Again er komin út. Myndin verður frumsýnd 20.júlí hér á landi. Tíu ár eru liðin síðan að fyrri myndin var frumsýnd og ljóst er að aðdáendur mega eiga von á góðu.



Í stiklunni má sjá góðkunningja úr fyrri myndina birtast á ný, meðal annars persónur þeirra Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Julie Walters og fleiri. Þá fer Cher einnig með hlutverk í myndinni.



Í nýju myndinni verður meðal annars fylgst með forsögu fyrri myndarinnar, þegar Donna átti í ástarsambandi við þá Sam Carmichael, Harry Bright og Bill Anderson og eignaðist síðar Sophie.



Síðustu stikluna má sjá hér að neðan.