Yeezús er risinn aftur

Kanye West snéri aftur á Twitter á dögunum eftir um árs hlé á miðlinum og hóf að drita út tístum. Síðast þegar þetta gerðist var það undirbúningur fyrir nýja plötu og bjuggust margir við því að svo væri líka í þetta sinn – sem raunin varð því að Kanye West tilkynnti á fimmtudaginn að hann ætlaði að gefa út sólóplötu 1. júní auk þess sem hann tilkynnti plötu með dúóinu Kids See Ghosts, skipuðu honum og Kid Cudi.



Lítið er vitað um þessa nýju plötu Kayne West en árið 2016 sagði hann að næsta plata væri titluð Turbo Grafx 16 auk þess sem tveimur lögum heur verið lekið. Á samfélagsmiðlum er líka hægt að sjá að Kanye er búinn að vera í stífum upptökum með hellingi af stórum röppurum og tónlistarmönnum í Wyoming-fylki – en það er venja hjá honum að taka upp í öðrum fylkjum eða löndum. Um er að ræða bæði tónlistarmenn sem hafa komið að síðustu plötum auk nokkurra nýrra.



Frá Teton-dalnum í Wyoming, þar sem Kanye hefur verið að taka upp.

Hverjir hafa sést í Wyoming?



Hvað er vitað?

Kid Cudi, sem unnið hefur mikið með Kanye West í gegnum tíðina.

Söngvari og lagahöfundur.Rappari, maður Kylie Jenner.Söngvari sem hefur mikið unnið með Kanye.Rappari frá Chicago, hefur mikið unnið með Kanye.Framleiðandi.Listrænn stjórnandi ASAP-hópsinsTónlistarmaður sem hefur mikið unnið með Kanye West.Rappari og goðsögn.Tónlistarmaður, Grammy-verðlaunahafi sem hefur komið að mörgum plötum Kanye West.Framleiðandi sem tekur upp og mixar nánast allt með Kayne West.Poppgoðið var statt í Wyoming samkvæmt SnapchatPródúser.Turbo Grafx 16?: 7: 1. júní

Upp og niður með Kanye West og Kid Cudi



Bestu lögin með þeim saman



Breiðskífur Kanye West

Þeir félagar hafa verið samstarfsmenn síðan 2008 en sambandið hefur stundum orðið stirt – árið 2013 yfirgaf Kid Cudi GOOD music plötufyrirtæki Kanye West og virtist það ekki vera í góðu.Síðar urðu þeir vinir aftur en það stóð þó ekki lengi því að í september í fyrra upphófust harðar deilur á milli þeirra og sakaði Kid Cudi Kanye um að vera sama um hann. Nú virðist allt vera í dúnalogni og plata á leiðinni.All of the LightsWelcome to heartbreakGorgeousFather Stretch My Hands Pt. 1Guilt TripThe MorningThe College Dropout (2004)Late Registration (2005)Graduation (2007)808s & Heartbreak (2008)My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)Watch The Throne (2011)Yeezus (2013)The Life of Pablo (2016)