Ari Ólafs og Saara Aalto fóru á kostum í London

Eurovisionfarinn Ari Ólafsson kom fram með hinni finnsku Saara Aaalto á skemmtistaðnum Under the Bridge í London í gærkvöldi.



Saara Aalto kemur fram fyrir Finnlands hönd í keppninni í Lissabon í byrjun maí og flytur hún lagið Monster á fyrra undanúrslitakvöldinu.



Ari Ólafsson kemur einnig fram þetta kvöld, en hann stígur á annar á sviðið og flytur lagið Our Choice.



Saman tóku þau lagið Time To Say Goodbye, lag sem þau Andrea Bocelli og Sarah Brigthman gerðu vinsælt á sínum tíma.