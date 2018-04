Iceland Airwaves kynnir fjörutíu ný atriði

Iceland Airwaves hefur tilkynnt um fjörutíu nýja listamenn sem munu koma fram á tónlistarhátíðinni í byrjun nóvember.



40 atriði frá yfir 11 löndum bætast við það sem áður hefur verið tilkynnt um.



Iceland Airwaves á 20 ára afmæli í ár og verða tónlistarmenn frá öllum heimshornum á hátíðinni í ár. Hér að neðan má sjá viðbótina.



ALÞJÓÐLEG ATRIÐI KYNNT NÚNA:

ALMA (FI)

AV AV AV (DK)

BEDOUINE (US)

BLOOD ORANGE (US)

CASHMERE CAT (NO)

DESCARTES A KANT (MX)

FEVER RAY (SE)

GAFFA TAPE SANDY (UK)

HAK BAKER (UK)

HUSKY LOOPS (UK)

JARAMI (SE)

JMSN (US)

POLO & PAN (FR)

REJJIE SNOW (IE)

SMERZ (NO)

SNAIL MAIL (US)

SORRY (UK)

STEREO HONEY (UK)

THE VOIDZ (US)

TRUPA TRUPA (PL)

WWWATER (BE)



ÍSLENSK ATRIÐI KYNNT NÚNA:

AXEL FLÓVENT

AMABADAMA

CEASETONE

FLONI

VÖK

GKR

HATARI

HILDUR

HIMBRIMI

HÓRMÓNAR

JÓIPÉ x KRÓLI

LOGI PEDRO

MAMMÚT

MÁNI ORRASON

PINK STREET BOYS

SYCAMORE TREE

TEITUR MAGNÚSSON

UNNSTEINN

YLJA

YOUNG KARIN



Hér má svo sjá myndband við lag hljómsveitarinnar The Voidz, sem var stofnuð af Julian Casablancas, söngvara The Strokes.