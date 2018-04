Stuðningsmenn Cardiff ósáttir við Aron Einar

Landsliðsfyrirliðinnn Aron Einar Gunnarsson er kominn aftur í lið Cardiff City eftir langa fjarveru vegna meiðsla. Endurkoman hefur þó ekki staðið undir væntingum og er kallað eftir því að Aron verði settur á bekkinn.



Jamie Kemble hjá Inside Wales Sport skrifaði grein þar sem hann fer yfir það hvort Cardiff hafi í raun saknað Arons og tölfræðin er ekki með Akureyringnum í liði.



Hann hefur byrjað þrjá leiki síðan hann snéri til baka, jafntefli við Sheffield United og tvö töp gegn Wolves og Aston Villa.



Áður en kom að tapinu gegn Wolves hafði Cardiff ekki tapað í 13 leikjum. Það eru 1170 mínútur. Af þeim spilaði Aron um 120 mínútur. Í sigurgöngu sem náði 8 leiki í röð spilaði Aron 33 mínútur.



Kemble segir þó að Aroni til varnar hafi þessir þrír leikir verið mjög erfiðir, en hann hafi ekki litið vel út.



Margir stuðningsmenn Cardiff eru á sama máli og Kemble og eru ósáttir við íslenska landsliðsfyrirliðann.







Somehow I feel like when Aron Gunnarsson plays from start, Cardiff have been struggling. Why Neil took a risk like to put someone who’s back from injury to starting 11 where had been on great form.