Klopp: Allir möguleikar opnir

Emre Can

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, segir að samningaviðræður félagsins við Emre Can séu ennþá opnar og ekkert sé ákveðið eins og er.



Emre Can hefur verið orðaður við för frá félaginu síðan í janúar og var m.a. fullyrt þá að hann væri búinn að samþykkja að ganga til liðs við Juventus en það reyndist ekki rétt.



Klopp hefur nú komið fram og sagt að allar útkomur eru mögulegar í þessu máli.



,,Hver er staðan núna? Það hefur ekkert verið ákveðið. Við erum í viðræðum við hann eins og er og þær eru jákvæðar fyrir utan það að hann hefur ekki samþykkt að skrifa undir.”



,,Það er í raun staðan eins og er, og það er ekkert slæmt við það,” sagði Klopp.



Emre Can hefur verið lykilmaður á miðjunni fyrir Liverpool í vetur og er því ljóst að það væri mikill missir fyrir Liverpool að missa hann.