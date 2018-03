Bale setti þrennu í fyrsta leik Giggs

Þjálfaraferill Ryan Giggs hjá Wales hefði vart getað tekist betur en liðið burstaði Kína 6-0 í æfingaleik.



Gareth Bale skoraði fyrsta markið á annari mínútu og var svo búinn að tvöfalda markafjölda sinn og Wales eftir 21 mínútu. Samherji Jóhanns Berg Guðmundssonar hjá Burnley, Sam Vokes, bætti við þriðja markinu á 38. mínútu og Harry Wilson skoraði rétt áður en flautað var til leikhlés.



Bale fullkomnaði þrennuna á 62. mínútu, aðeins nokkrum mínútum eftir að Vokes hafði komið Wales í 5-0. Með þrennu sinni varð Bale fyrsti leikmaðurinn til þess að skora þrennu fyrir Wales síðan árið 2004. Hana gerði Robert Earnshaw í leik gegn Skotum. Þá er Bale einnig orðinn markahæsti leikmaður Wales frá upphafi.



Velska liðið spilaði frábærlega í leiknum og er ljóst að Giggs getur farið brosandi frá þessari frumraun sinni sem landsliðsþjálfari.





29 - Gareth Bale is now the top scorer for the Welsh national team with 29 goals, breaking the record of 28 goals previously held by Ian Rush. Dragon. pic.twitter.com/51Jjlt6GQG