Gos hafið í „James Bond“ eldfjallinu

Yfirvöld í Japan hafa varað almenning við möguleikanum á grjótkasti úr eldfjallinu Shinmoedake á Kyushu-eyju. Eldgos hófst í vikunni. BBC greinir frá.



Eldfjallið hafði látið sér nægja að spúa ösku yfir nærliggjandi byggð en í nótt kvað við annan tón og mátti sjá eldtungurnar koma frá fjallinu.



Yfirvöld segja að eldfjallið geti kastað frá sér grjóti í fjögurra kílómetra radíus frá fjallinu. Jarðfræðingar vara einnig við því að eldgosið geti varað í nokkra mánuði.



Fjallið var notað í James Bond myndinin You Only Live Twice sem kom út árið 1967 og skartaði Sean Connery í aðalhlutverki. Myndir af eldfjallinu voru notaðar til þess að sýna leynilegan felustað óvins Connery í myndinni.



Eldfjallið gaus síðast árið 2011 og þurftu hundruð íbúa í nágrenni eldfjallsins að yfirgefa heimili sín.