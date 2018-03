Skripal-leik Rússa og Breta fram haldið

Eitrið sem notað var til að reyna að ráða Sergei Skripal, rússneskan njósnara á eftirlaunum, og dóttur hans af dögum kom frá Rússlandi. Þetta tilkynnti Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, í ræðu á breska þinginu í gær. Talið er að málið geti reynt á þolmörk sambands Breta og Rússa. Umræddur Skripal og dóttir hans fundust meðvitundarlaus á bekk í Salisbury þann 4. mars síðastliðinn.



Þau voru flutt á sjúkrahús en rannsóknir leiddu í ljós að þau höfðu komist í tæri við taugaeitur. Efnið sem var notað er úr hópi svokallaðra „novichok“-efna en þau voru þróuð af Sovétmönnum á áttunda og níunda áratugnum. „Annaðhvort var þetta bein aðgerð Rússa á breskri grund eða rússnesk stjórnvöld hafa misst stórhættulegt taugaeitur í hendur annarra,“ sagði May í ræðu sinni. Hún sagði enn fremur að utanríkisráðuneytið hefði verið í sambandi við stjórnvöld í Moskvu út af málinu. Kreml hefði til dagsloka í dag til að senda frá sér „trúverðugt svar“, ella myndu Bretar álykta að um ólögmæta notkun valds á erlendri grund hefði verið að ræða.



Muni ekkert svar liggja fyrir mun fulltrúadeild breska þingsins ræða málið á fundi á morgun. Skripal, sem er fæddur árið 1951, starfaði sem njósnari Rússa frá 1990 til ársins 2004. Þá var hann handtekinn af rússneskum öryggisyfirvöldum þar sem hann stundaði einnig gagnnjósnir fyrir Breta. Hann var sakfelldur fyrir landráð en síðar framseldur til Bretlands í skiptum fyrir rússneska njósnara sem handteknir höfðu verið af Bretum og Bandaríkjamönnum. Bæði Skripal og dóttir hans eru á batavegi og sömu sögu er að segja af lögreglumanni sem hlúði að þeim í Salisbury. Hingað til hafa stjórnvöld í Moskvu látið kröfur Breta sem vind um eyrun þjóta.



Vladimír Pútín, forseti Rússlands, var til að mynda spurður um hver aðild Rússa að málinu væru. Pútín svaraði spurningunni á þann veg að Bretar þyrftu að „komast til botns í málinu“. Aðeins þá væri hægt að ræða málið. Maria Zakharova, talsmaður rússneska utanríkisráðuneytisins, bætti um betur að ræðu May lokinni en að hennar mati var um að ræða „sirkussýningu í fulltrúadeild breska þingsins“. Það hefur löngum andað köldu milli ríkjanna tveggja og ekki er talið líklegt að atvikið verði þess valdandi að samskiptin batni.



Undanfarna viku hafa ráðamenn sent pillur milli landa. Boris Johnson, utanríkisráðherra Breta, líkti málinu við mál Alexanders Litvinenko en Breta hefur lengi grunað Rússa um að vera á bak við morðið á honum. Fyrrnefnd Zakharova sakaði Breta þá um að nota harmleikinn sem áróðursefni gegn Rússum. „Hvernig getur maður sem fer með stjórn utanríkismála sent slíkar yfirlýsingar frá sér?“ spurði Zakharova