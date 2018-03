Bandarísk yfirvöld gætu lagt hald á Wu-Tang-plötu lyfjaforstjóra

Dómari í New York hefur skipað Martin Shkreli, fyrrverandi forstjóra lyfjafyrirtækis sem stórhækkaði verð á lyfjum fyrir alnæmissjúka, að greiða 7,36 milljónir dollara í sekt fyrir að hafa féflett fjárfesta. Hann gæti þurft að láta eftir Picasso-málverk og fræga plötu með rapphljómsveitinni Wu-Tang.



Shkreli varð frægur að endemum þegar hann var forstjóri lyfjafyrirtækisins Turing Pharmaceuticals og hækkaði verð á lyfinu Daraprim um meira en 5.000% árið 2015. Í viðtölum á sínum tíma blygðaðist Shkreli sín ekkert þrátt fyrir harða gagnrýni á verðhækkunina.



Hann var fundinn sekur um fjársvik í ágúst en honum hafði verið gefið að sök að hafa logið að fjárfestum um hvernig tveimur vogunarsjóðum sem hann stjórnaði vegnaði. Einnig var hann dæmdur fyrir markaðsmisnotkun með því að hafa reynt að hafa áhrif á hlutabréfaverð annars lyfjafyrirtækis sem hann stofnaði, að því er segir í frétt Reuters.



Í desember árið 2015 stærði Shkreli sig af því að hafa fest kaup á plötunni „Once Upon a Time in Shaolin“ með Wu-Tang. Hljómsveitin gaf plötuna aðeins út í einu eintaki. Greint var frá því að Shkreli hefði greitt tvær milljónir dollara fyrir plötuna.



Shkreli hefur setið í fangelsi frá því í september. Þá var hann talinn hafa brotið gegn skilmálum samkomulags um lausn hans gegn tryggingu með því að bjóða 5.000 dollara fyrir lokk úr hári Hillary Clinton, fyrrverandi forsetaframbjóðanda Demókrataflokksins, á Facebook.